Однажды в Каннах: Ди Каприо, Тарантино, Питт и Робби появились на красной дорожке

Долгожданная кинолента "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), режиссером которой стал Квентин Тарантино, уже дебютирует на Каннском фестивале. На красную дорожку перед показом фильма приехали все главные герои ленты, которые произвели настоящий фурор среди фанатов и в социальных сетях.

Среди создателей и актеров фильма Каннский фестиваль посетили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Квентин Тарантино, Даниэла Пик, Дэвид Хейман и Шеннон Макинтош. Для события мужчины выбрали классические смокинги, которые прекрасно смотрелись на знаменитостях, в то же время женщины блистали на красной дорожке в роскошных нарядах. Читайте также: Роскошная Пенелопа Крус с коллегой Антонио Бандерасом поразили выходом на красной дорожке Канн Следовательно, певица Даниэла Пик выбрала нежно-пудровое шелковое платье на бретельках, дополнив его элегантной прической и элегантными серьгами. Автогонщица Шеннон Макинтош надела изумрудное плиссированное платье, что подчеркивало грудь и бедра женщины. А вот Марго Робби имела несколько своеобразный, но по-настоящему символический образ.

Звезды фильма "Однажды в Голливуде" на Каннском фестивале / Getty Images​

Звезды фильма "Однажды в Голливуде" на Каннском фестивале / Getty Images​

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт на Каннском фестивале / Getty Images На фестиваль она приехала в основных цветах бренда Chanel, ведь вчера она стала лицом модного бренда. Для события кинозвезда примерила розовый топ на бретельках, украшенный черной полоской с пайетками на груди и аппликацией в форме банта с цветком. За низ она выбрала брюки прямого кроя с черными пайетками и черные ботинки.

Марго Робби на Каннском фестивале / Getty Images Что известно о фильме "Однажды в Голливуде"? Лента является одной из самых ожидаемых премьер 2019 года, а сценарий для нее писался около 5 лет. Кинокартина рассказывает о событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. По сюжету, в центре событий история, связанная с сектантом Чарльзом Мэнсоном. Именно он убил Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (ее играет Марго Робби). А Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют роли свидетелей этого ужасного происшествия. Съемками фильма занялась кинокомпания Sony Pictures Entertainment, а мировая премьера состоится уже совсем скоро – 26 июля. В начале мая стало известно, что американо-британский фильм впервые покажут на Каннском фестивале. Однажды в Голливуде: смотреть трейлер фильма онлайн