Одно из семи чудес хореографического мира: в Киев приедет балетная труппа NDT

Весна для украинцев станет периодом замечательных концертов и театральных действ. Среди них не менее увлекательной станет современная балетная труппа мира NDT, которая 13 апреля выступит в МЦКИ Октябрьский в столице Украины.

История Нидерландского танцевального театра (NDT) берет начало еще в середине прошлого века. С тех пор их танцевальное действо путешествует по миру, на которое ежегодно приходит посмотреть более 100 тысяч человек. Удивительные постановки актеры танцевального театра изучают в городе Гаага и только после этого покоряют лучшие сцены континентов.

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В их репертуаре насчитывается более 600 постановок, авторами которых являются знаменитые балетмейстеры: Иржи Килиан, Ханс ван Манен, Соль Леон, Пол Лайтфут, Кристал Пайт, Эдвард Клюг, Александр Экман и Марко Геке. Следовательно NDT стал воплощением уникального симбиоза хореографии, визуальных искусств, музыки, света и декораций.



Танцевальная балетная труппа Нидерландского танцевального театра (NDT) / Пресс-служба Танцевальная балетная труппа Нидерландского танцевального театра (NDT) / Пресс-служба

Всемирно известные СМИ по-разному называют танцевальную труппу из Нидерландов: "отдельным феноменом в мире хореографии" (The Independent), "одним из семи чудес хореографического мира" (Le Figaro), "танцоры, которые могут справиться с любой задачей, поставленной им известными хореографами" (The Herald) и другими высокими похвалами. Именно поэтому стоит посетить это мероприятие, ведь в рамках мирового тура танцоры впервые приедут в Украину, где покажут постановки от лучших хореографов современности.



Танцевальная балетная труппа NDT / Пресс-служба