Одну из достопримечательностей Парижа "закроют" на три месяца

Триумфальная арка в Париже станет местом перформанса 84-летнего американского художника болгарского происхождения Христо Явашева. Именно поэтому достопримечательность окутают в ткань, таким образом закрыв сооружение от глаз тысяч туристов.

Подобные художественные акции – это фирменный почерк художника. Проект первой такой установки возник еще в 1961 году. С тех пор мешки с архитектурными сооружениями внутри стали появляться по всему миру, пишет The Art Newspaper.

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В 1985 году такую "аферу" Кристо (псевдоним Явашева) провернул с Пон-Нефом в Париже, а в 1995-ом – с Рейхстагом в Берлине.

Пон-Неф в Париже, завернутый в ткань

И вот сейчас Явашев добрался до Триумфальной арки в Париже.

Проект завернутой в ткань Триумфальной арки // Christo and Jeanne-Claude

Кто мечтает увидеть Триумфальную арку "а-ля натурель" – успевайте до следующей весны. Потому что проект большой и продлится три месяца – с 18 марта по 15 июня 2020 года.

Проект завернутой в ткань Триумфальной арки // Christo and Jeanne-Claude

Для него Кристо запасается 82 тысячами квадратных метров синей ткани (не переживайте – ее по окончанию перформанса отдадут на переработку) и 7 тысячами метров красной веревки.

Содействуют в реализации замысла художника Центр Помпиду и Центр национальных памятников Франции.