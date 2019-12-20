Официальная рождественская открытка от принца Уэльского и герцогини Корнуольской

Представители королевской семьи один за другим представляют свои рождественские открытки. Первыми это сделали герцоги Кембриджские по непредсказуемому стечению обстоятельств. Теперь на официальных страницах британской монархии появилось рождественское фото принца Уэльского и герцогини Корнуольской.

Мировое сообщество с нетерпением ждет рождественские открытки, которые готовят для поздравлений королевские и звездные семьи. Так, накануне католического Рождества британские монархи посылают политикам, друзьям и благотворительным организациям праздничные открытки со своим изображением. Кроме этого, особые снимки попадают в продажу, а все вырученные средства передают на благотворительность.

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На фото принц Уэльский появился за рулем коллекционного винтажного автомобиля MG TD 1953 года рядом со своей женой Камиллой. Этот снимок был сделан во время их официального визита на Кубу в марте этого.

Тогда на улицах Гаваны принц Чарльз и Камилла осмотрели коллекцию винтажных автомобилей, которыми так славится Куба и пообщался с их владельцами. А принц поделился впечатлениями от поездки, отметив, что в этом роскошном авто стоит быть осторожным с педалями газа и тормоза.



Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская / Instagram / @clarencehouse

Рождественская открытка была обнародована на официальных страницах Кларенс-хаус в инстаграме и твиттере сегодня, 20 декабря. Автором фотографии стал фотограф Associated Press Рамон Эспиноса.

Желаю вам счастливого Рождества и Нового года,

– поздравили принц Уэльский и герцогиня Корнуольская.



Рождественская открытка принца Чарльза и Камиллы / Instagram / @clarencehouse

В прошлом году представители королевской семьи представили праздничную открытку на лоне природы.