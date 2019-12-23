Официальная рождественская открытка шведской королевской семьи: нежное фото

Представители королевских семей многих стран уже представили свои рождественские открытки. А сегодня сюрпризом для многих пользователей в сети стало трогательное фото шведской королевской семьи на фоне украшенной елки.

Представители шведской принцессы Софии и ее мужа принца Карла-Филиппа разместили чувственное фото на официальной странице в инстаграме.

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На открытке София снялась в черной кофте и красной клетчатой юбке длины миди. На семейном фотографии также изображены двухлетний сын супруги Александр и годовалый принц Габриэль в красных свитерах.

"Желаем вам отличного и веселого Рождества", – говорится в подписи.

Также мусульманская королевская семья Иордании опубликовала фото, сделанное в кругу семьи. На фотографии королева Рания вместе с мужем Абдаллой II и детьми позируют в лаконичных белых рубашках.

"Наилучшие пожелания от нашей семьи для вас, поскольку мы приближаемся к Новому году", – подписали представители иорданской семьи в комментариях.

20 декабря на официальных страницах Кларенс Хаус была опубликована праздничная открытка, на которой принц Уэльский появился за рулем коллекционного винтажного автомобиля MG TD 1953 рядом со своей женой Камиллой.

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