24 канал техно Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Официальная рождественская открытка шведской королевской семьи: нежное фото

16 Читати новину українською
Официальная рождественская открытка шведской королевской семьи / Instagram / @prinsparet

Представители королевских семей многих стран уже представили свои рождественские открытки. А сегодня сюрпризом для многих пользователей в сети стало трогательное фото шведской королевской семьи на фоне украшенной елки.

Представители шведской принцессы Софии и ее мужа принца Карла-Филиппа разместили чувственное фото на официальной странице в инстаграме.

Читайте также: Акцент на юбку: шведская принцесса София продемонстрировала стильный образ

На открытке София снялась в черной кофте и красной клетчатой юбке длины миди. На семейном фотографии также изображены двухлетний сын супруги Александр и годовалый принц Габриэль в красных свитерах.

"Желаем вам отличного и веселого Рождества", – говорится в подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Prinsparet (@prinsparet)

 

Также мусульманская королевская семья Иордании опубликовала фото, сделанное в кругу семьи. На фотографии королева Рания вместе с мужем Абдаллой II и детьми позируют в лаконичных белых рубашках.

"Наилучшие пожелания от нашей семьи для вас, поскольку мы приближаемся к Новому году", – подписали представители иорданской семьи в комментариях.

 

20 декабря на официальных страницах Кларенс Хаус была опубликована праздничная открытка, на которой принц Уэльский появился за рулем коллекционного винтажного автомобиля MG TD 1953 рядом со своей женой Камиллой.

Читайте также: Как выглядит рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Миддлтон: первые фото

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

 

 

Список в роддом: что нужно взять с собой
сегодня
19344
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:00 Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
Альона Захарова 3031
сегодня 19:25 Как ухаживать за кожей лица в самолете: подсказки дерматолога
Юлія Девда 22
сегодня 15:22 "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" – финал 42-летней истории
Юлія Ліпенцева 92
сегодня 13:30 "Брачная история": как Кайло Рен и Черная Вдова сына делили
Юлія Ліпенцева 66
сегодня 12:05 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 95417
Новости
Больше новостей
Залиште відгук