Официально: Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином после 10 лет брака

На протяжении последних недель в сети ходили слухи о разводе голливудской пары. Актер Брайан Остин решился официально заявить, что разошелся с женой Меган Фокс. Он признался, что всегда будет любить звезду и продолжит воспитывать троих детей вместе с любимой.

Резонансное заявление 46-летний американский актер сделал для издания Us Weekly. Брайан Остин подтвердил, что они с Меган Фокс расстались после 10 лет брака. Инициатором разрыва стала именно 34-летняя актриса, ведь после зарубежной работы над фильмом Midnight in the Switchgrass осознала, что хочет побыть одинокой и попробовать что-то новое.

Брайан Остин объявил, что бракоразводный процесс длился с конца 2019 года. Он не скрывает, что его чувства к жене еще не угасли, а разрыв стал для него настоящим разочарованием. Однако экс-пара продолжит вместе воспитывать троих сыновей и уже планирует совместный семейный отдых, чтобы не травмировать детей.

Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, – это действительно круто и по-настоящему особенно,

– отметил Брайан Остин.

Заметим, что Меган Фокс уже успели заподозрить в романе с рэпером Machine Gun Kelly. Секс-символа заметили в компании 30-летнего американского исполнителя в прошлые выходные в Лос-Анджелесе. Тогда они с кофе и едой на автомобиле отправились в направлении дома Меган в городе Калабасас. Бывший муж голливудской актрисы прокомментировал и эти слухи о новом романе звезды. Он отметил, что сейчас Меган Фокс и Machine Gun Kelly – друзья.

Мы с Меган говорили о нем. Сейчас они просто друзья. Я доверяю ее выбору, у нее всегда был очень хороший вкус. Я не хочу, чтобы люди думали о ней или о нем плохо или считали, что я был жертвой,

– прокомментировал возможные отношения экс-жены Брайан Остин.

Напомним, что слухи о разводе звездной четы ходили после того, как журналистам Daily Mail удалось выяснить, что звезды живут отдельно – Меган Фокс осталась в Лос-Анджелесе, а Брайан Остин перебрался в Малибу. Кроме того, знаменитостей уже давно замечали без обручальных колец.

Что известно об отношениях Меган Фокс и Брайана Остина?

Пара поженилась в 2010 году после 6 лет отношений. Роман звезд начался на съемочной площадке американского ситкома "Надежда & Вера" (Hope & Faith), когда Брайану Остину было 30, а Меган Фокс – 18. Супруги воспитывают троих совместных сыновей – 6-летнего Боди, 7-летнего Ноа и 3-летнего Джорни. В августе 2015 года в прессе впервые заговорили о разводе голливудской пары. Тогда причиной их разрыва могли стать "непримиримые разногласия", однако третья беременность актрисы изменила радикальные намерения влюбленных.