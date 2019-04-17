Официально: 49-летняя Дженнифер Лопес признана иконой стиля

Актриса, бизнесвумен, певица, модельер и танцовщица – все это описывает одну персону – Дженнифер Лопес. Однако, несмотря на профессиональные достижения и признания, 49-летняя американка получит титул в фэшн-индустрии, а именно – иконы стиля.

Каждый светский выход Дженнифер Лопес попадает в камеры репортеров, поэтому заголовки об эффектных появлениях на публике американской бизнесвумен не покидают таблоиды. Знаменитость позволяет себе надевать обтягивающие платья или соблазнительные костюмы, поскольку уделяет много внимания своему внешнему виду и занимается различными видами спорта.

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Как сообщает Vogue, старания Джей Ло не остались незамеченными. Вскоре она официально станет иконой стиля. 3 июня в Бруклинском музее в Нью-Йорке, состоится премия CFDA Fashion Icon Award. В рамках проведения модного мероприятия Дженнифер Лопес получит награду "за вклад в развитие индустрии моды".

Стоит отметить, что в список лауреатов предыдущих церемоний входили певица Рианна, супермодель Наоми Кэмпбелл, главный редактор итальянского Vogue покойная Франка Соццани и другие знаменитости.