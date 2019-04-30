Официально: актер Киану Ривз стал новым лицом бренда Saint Laurent

Канадский актер, продюсер и музыкант удостоился представлять новую коллекцию марки Saint Laurent сезона осень-зима 2019/2020. 54-летний Киану Ривз уже снялся в новой фотосессии для бренда.

О новом назначении сообщил директор марки Энтони Ваккарелло на своей странице в Instagram.

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Он опубликовал черно-белое фото актера, на котором был логотип бренда. Известно, что над новой рекламной кампанией с Киану Ривзом работал популярный британский фэшн-фотограф Дэвид Симс.

На обнародованном фото звезда фильма "Джон Вик" предстал в хорошо знакомом для него брутальном образе. Поклонникам приходится только догадываться, стилизацию съемки продумал фотограф или вся фотосессия подстроилась под харизму и образ знаменитого актера.

Стоит добавить, что всего несколько недель назад Киану Ривз снялся в фотосессии для популярного британского журнала GQ. Поскольку Киану Ривз ведет довольно частный образ жизни, такие частые появления в глянцах и на просторах Интернета изрядно радуют его поклонников.