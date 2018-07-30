Ани Лорак подала на развод, – СМИ

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Ани Лорак
Ани Лорак / www.instagram.com/anilorak

Скандальная певица Ани Лорак, которая активно гастролирует в России, официально подала на развод с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, которого ранее поймали на измене в одном из киевских ночных клубов.

Певица действительно подала на развод 4 декабря, пишет издание ТаблоID.

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Отмечается, что судебное разбирательство назначено на 24 мая в Шевченковском суде. В реестре судебных дел, назначенных к рассмотрению, зафиксирован иск Каролины Куек (настоящее имя певицы) к Мурату Налчаджиоглу о расторжении брака.


Реестр судебных дел / court.gov.ua

Мужа Ани Лорак поймали на измене: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Впоследствии СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.

По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без обручального кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измены.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 канал
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