Официально: Брэдли Купер и Ирина Шейк разорвали отношения

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Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись / Instagram / @gettyentertainment

После тревожной новости о переезде Ирины Шейк и ее дочери Леи в собственное имение в СМИ появилось официальное подтверждение о разрыве в отношениях модели и актера Брэдли Купера. Пара приняла окончательное решение и больше не хочет делать на публике идеальную жизнь.

Об этом сообщает издание People. Сейчас голливудская пара живет отдельно, а юристы согласовывают вопрос об опеке над их общей дочерью Леей, которой исполнилось всего 2 года.

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Многие пользователи сети предположили, что причиной для разрыва отношений 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера стал выход романтической киноленты "Рождение звезды" (A Star Is Born). Однако инсайдеры утверждают, что голливудская пара хотела объявить о завершении отношений за несколько месяцев до премьеры фильма. Но Ирина и Брэдли вынуждены были отложить эту информацию, поскольку она могла навредить успеху его дебютной режиссерской работы в "Рождении звезды».

В течение нескольких месяцев они просто создавали видимость того, что у них все хорошо. Они решили отложить свой разрыв, так как в карьере Брэдли тогда случился сильный подъем, а любые подобные новости могли бы отвлечь на себя внимание,
– рассказал инсайдер.

Кроме этого, в СМИ утверждают, что длительное время Ирина Шейк и Брэдли Купер пытались сохранить свою семью, но им так и не удавалось уладить противоречия. Добавляли разногласий в отношениях и различные интересы модели и актера.

"Он не пьет и увлекается духовным развитием. Она любит светскую жизнь. На вечеринках они не выглядят счастливыми, даже не разговаривают друг с другом", – отметил инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Как известно, голливудские звезды закрутили роман еще в 2015 году. За 2 года после этого у Ирины Шейк и Брэдли Купера родилась единственная дочь, которую они назвали Леей. Фанаты считали пару одной из самых крепких в Голливуде, ведь каждый их совместный выход был по-особенному нежным.

Впервые о разладе между Ириной и Брэдли заговорили после выступления актера со своей коллегой Леди Гагой по фильму "Рождение звезды", что произошло на церемонии награждения Оскар-2019. Во время исполнения песни Shallow все зрители заметили так называемую "химию", которую поклонники потом бурно обсуждали в социальных сетях. Несмотря на то, что на церемонии награждения вместе с Купером присутствовала Ирина Шейк, он откровенно флиртовал с Леди Гагой на сцене. Однако певица опровергала все слухи о романе и заявила, что это – часть их образа из фильма "Рождение звезды".

В то же время Леди Гага, которая была обручена со своим менеджером Кристианом Карино, тоже разорвала отношения. Об отмене свадьбы она объявила в конце февраля 2019 года. Артистка объяснила, что экс-возлюбленный беспричинно ее ревновал к любому и во время каждой встречи устраивал допросы, провоцируя ссоры. Но, вероятно, Кристиан Карино имел основания ревновать, ведь отношения между Гагой и Купером выглядят далеко не дружественными, а романтичными.

леді гага і бредлі купер
Леди Гага и Брэдли Купер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Леди Гага Мода Голливуд Ирина Шейк
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