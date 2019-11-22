Официально: Дэниэл Крэйг больше не сыграет Джеймса Бонда

Популярный 51-летний английский актер Дэниел Крейг официально подтвердил слухи, что в картине 2020 года "007: Не время умирать" или "Джеймс Бонд 25" он в последний раз появится в образе любимого агента миллионов.

На сайте издания Express сообщили, что Дэниел Крейг, который с 2006 года исполнял роль легендарного секретного агента Джеймса Бонда, больше не будет играть в фильмах в этом образе.

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Однако слухи о том, что лента "007: Не время умирать" станет последней, в которой Дэниел Крейг сыграет главную роль, ходили по сети еще задолго до официального заявления. Так, в мае 2019 английский актер намекнул, что с радостью отдаст роль агента женщине, а позже иностранные СМИ писали о том, что в 25-м фильме британская звезда Лашана Линч якобы получит лицензию на Бонда и уже в следующей части она будет убивать неизвестного персонажа .



Лашана Линч, которая может стать новым агентом 007 / Фото из соцсетей

Напомним, что в конце октября стало известно, что съемки фильма "007: Не время умирать" завершились. В сети появилось фото со съемочной площадки, которым актер и режиссер ленты Кери Фукунага заявили, что картина снята.

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