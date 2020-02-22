Официально: "Друзья" возвращаются на экраны

Лишь в 2019 году отметили 25 годовщину со дня запуска "Друзей". И теперь уже официально стало известно, что актеры сериала объединятся для съемок в специальном эпизоде. Выходить он будет в США на новом стриминговом сервисе от HBO – HBO Max.

О своем объединении актеры сериала "Друзья" начали писать друг за другом в соцсетях с одинаковым подписью "Это происходит!"

К теме! Актрисы сериала "Друзья" очаровали сеть совместным фото

Кроме того, о запуске специального эпизода объявили в WarnerMedia – он является владельцем HBO. Продюсеры обещают привлечь весь оригинальный актерский состав. В частности, уже известно об участии Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лайзы Кудроу, Мэтта ЛеБланка, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера , передает издание Deadline .

Пока неизвестно, о чем будет специальный эпизод и как он будет называться. Однако уже есть точная дата его выхода – май 2020 года.

Режиссером шоу станет Бен Винстон, а продюсировать его будут компании Fulwell 73 и Warner Bros. Unscripted & Alternative Television. Также к проекту должны присоединиться создатели сериала "Друзья" – Кевин Брайт, Кауффман и Дэвид Крейн.

Интересно! Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри зарегистрировался в инстаграме

Что известно о продолжении сериала "Друзья"

Слухи о продолжении "Друзей" уже ходят давно. В частности, в прошлом году даже появился соответствующий фейковый трейлер, который собрал только в ютьюбе более 17 миллионов просмотров. Кстати, в названии ролика говорится, что объединение "Друзей" запланировано на 2020 год.

Смотрите фейковый трейлер продолжения сериала "Друзья"

Кроме того, еще в начале 2018 года актриса Дженнифер Энистон намекнула на продолжение истории о "Друзьях". А в последние месяцы актер сериала стали все чаще появляться вместе на красных дорожках, частных праздниках и в социальных сетях.

Заметим, что права на франшизу принадлежали телеканалу NBC и Warner Bros. Television, но потом их решили выкупить компания Netflix . Впоследствии права на сериал снова отошли Warner Bros , но уже к основной компании. На фоне того, что любимая компания "Друзей" до сих пор не теряет популярность и фанаты хотели бы увидеть продолжение, студия перекупила права за 425 миллионов долларов и заявила о выпуске эпизода.

В января 2020 года появилась информация, что возвращение "Друзей" все же не произойдет, поскольку актеры вроде бы запросили заоблачные гонорары. Однако за месяц актеры и создатели сериала все же решились на съемки его продолжения.

Обратите внимание! Дженнифер Энистон разыграла поклонников ситкома "Друзья": смешное видео

Что известно о сериале "Друзья"

Он был над популярным в девяностые не только в США, но и в странах СНГ. Более того, поклонники сериала до сих пор с удовольствием просматривают смешные эпизоды о Джои, Чендлере, Россе, Рейчел, Монике и Фибби .

По сюжету, все друзья живут в Нью-Йорке и пытаются решить свои проблемы, которые являются близкими каждому. В частности, их интересуют такие вопросы: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. В то же время главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимой кофейне рядом с домом.

Последняя серия "Друзей" вышла в мае 2004 года.