Официально: Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились после 10 лет совместной жизни

Прима-балерина украинского театра Екатерина Кухар узаконила свои отношения с партнером по сцене и жизни Александром Стояновым. Звезды, которые воспитывают двух детей, тайно поженились в США в конце 2018 года.

Украинские звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали о своем тайном бракосочетании журналу "Viva!". Танцовщики признались, что долго не решались узаконить свои отношения, однако после рождения двух детей и десяти совместно прожитых лет решили официально стать мужем и женой.

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Официально замуж я выходила в пуантах, в пачке и с фатой. Нам нравится наша балетная жизнь: каждые полгода практически отмечаем медовый месяц. Когда едем на гастроли, отработав балет, полностью принадлежим друг другу,

– поделилась Екатерина Кухар.

Свадьба состоялась в декабре 2018 года накануне католического Рождества. Поскольку они женились в США, то свидетельство о браке действительно только на территории Америки. Однако Екатерина Кухар и Александр Стоянов не отрицают, что подобная церемония может состояться также на их родине, а еще в тех странах мира, где местные обычаи и традиции отличаются от украинских.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов на обложке журнала "Viva!" / Viva!