Официально: "Форсаж 10" выйдет в двух частях

Фанаты легендарной франшизы "Форсаж" выдохнули с облегчением. Десятой части фильма точно быть. Вин Дизель, исполняющий одну из главных ролей в киноленте заявил, что "Форсаж 10" выйдет в двух эпизодах.

Фильмы "Форсаж" рассказывают зрителю не только о скорости, но и о дружбе и преданности. Вероятно, именно поэтому эта франшиза является одной из любимых и ее ленты выходят в прокат уже в течение 20 лет. И, как сообщается на сайте Games Radar, будут выпускаться еще несколько лет.

К теме: "Форсаж 9": вышел первый украинский трейлер к фильму

Об этом вин Дизель рассказал в интервью изданию. По его словам, он начал планировать 10 часть еще задолго до того, как начались съемки 9 эпизода.

Эта вселенная настолько прочна и богата талантами и историями, что спин-оффы просто неизбежны. Студия Universal заслуживает это, потому что она столько вложила в эту маленькую сагу, что мы должны ей отплатить,

– заявил актер.

Также Вин Дизель добавил, что "Форсаж 10" выйдет в двух частях и, если после их релиза, это приведет к завершению, то он хотел бы, чтобы этот мир существовал для других поколений.

Напомним, премьера фильма "Форсаж 9" состоится уже 21 мая.

Форсаж 9: трейлер на украинском смотреть онлайн