Официально: группа KAZKA примет участие в нацотборе на "Евровидение 2019"

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Группа KAZKA примет участие в нацотборе на "Евровидение 2019"
Группа KAZKA примет участие в нацотборе на "Евровидение 2019" / Instagram/ @kazka.band

Молодая украинская группа KAZKA, которая прославилась на весь мир песней "Плакала", заявила о решении принять участие в одном из самых масштабных песенных конкурсов. Исполнители подали заявку на участие в национальном отборе на "Евровидение 2019".

Всемирную знаменитость украинскому коллективу принесла песня "Плакала", которую после такого фурора прослушиваний участники группы решили перевести на английский язык для своих иностранных поклонников. Однако, похоже, не только желание найти общий язык с англоязычными сторонниками руководило исполнителями.

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Группа KAZKA решила подать заявку на участие в национальном отборе на "Евровидение 2019". Об этом сообщили представители песенного конкурса на официальной странице в Instagram.

Официально! Группа KAZKA подала заявку на участие в национальном отборе. Поддержите? Это будет грандиозное шоу, не так ли?,
– говорилось в сообщении под фотографией музыкального коллектива KAZKA.

Поклонники предполагают, что именно песню "Плакала" (Cry) исполнители будут представлять на песенном конкурсе. "Фолловеры" официальной страницы обрадовались такой новости: "Конечно, поддержим", "У них есть все шансы, они уже у всех на слуху", "Я уже знаю, кто поедет от Украины на "Евровидение". Однако нашлись и те, которые не поддержали группу KAZKA в их решении: "Это провал", "Нет, не поддержим. Живые выступления у них не очень, а под фанеру на "Евровидении" нельзя" и другие.

 

 

Теги: LifeStyle Новости культуры Евровидение 2019 Музыка
Источник: 24 канал
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