Официально холостяк: Петросян расторг брак со Степаненко

73-летний российский юморист Евгений Петросян официально стал холостяком. Мужчина с громким скандалом расторг брак с Еленой Степаненко.

Как сообщают журналисты ТАСС, об официальном разводе пары стало известно 16 ноября. О "маленькой победе" в суде рассказал адвокат Евгения Петросяна – Сергей Жорин.

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"Хамовнический суд только удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", – отметил Сергей Жорин.

Напомним, что летом супруги юмористов Евгений Петросян и Елена Степаненко объявили о разводе. Немалым скандалом обернулось требование женщины. По информации российских СМИ, Елена Степаненко стремится отсудить у мужа более 80% от совместно нажитого имущества. Пока не известно, урегулировали ли юритсы вопрос о распределении собственности пары.



А вот Евгений Петросян зря времени не теряет. Пока его адвокаты обивают пороги судов, юморист закрутил роман со своей ассистенткой – 29-летней Татьяной Брухуновой. Об этом сообщили инсайдеры, которые назвали ее "молодой копией Степаненко".

Евгений Петросянг закрутил роман с молодой ассистенткой / www.crimea.kp.ru