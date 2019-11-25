Официально: LVMH купил ювелирный бренд Tiffany & Co за 16 миллиардов долларов

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LVMH купил ювелирный бренд Tiffany & Co / Instagram / @tiffanyandco

Компания Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH), которая объединяет около 70 всемирно известных брендов, среди которых Christian Dior, Givenchy, KENZO, купила знаменитый ювелирный бренд Tiffany & Co.

О завершении сделки по покупке "Тиффани" сообщается на официальном сайте LVMH. Сумма сделки составила 16,2 миллиарда долларов и будет завершена в середине 2020 года.

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Президент группы компаний LVMH Бернар Арно заявил, что рад покупке Tiffany & Co, ведь это должно укрепить позиции конгломерата в ювелирном деле.

"Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же преданностью, которую мы применили к каждому из наших Домов", – заявил Арно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LVMH (@lvmh)

 

Интересно то, что переговоры начались в конце октября и тогда сумма сделки была в 14,5 миллиарда долларов, однако для представителей Tiffany & Co. этого было недостаточно.

Добавим, что холдингу LVMH принадлежат другие бренды украшений, среди которых – Bvlgari и Chaumet, а также Hublot, TAG Heuer и Zenith.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tiffany & Co. (@tiffanyandco)

 

Что известно о ювелирном доме Tiffany & Co?

Ювелирная компания была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Ф. Янгом. Первый магазин был открыт на Манхэттене под названием Tiffany, Young and Ellis, но был переименован в 1853 году, когда Чарльз Тиффани перенял руководство. С тех пор в каждом крупном городе есть магазин Tiffany & Co.

Бренд известен своим фирменным бирюзовым цветом. Особую популярность компания получила после выхода в свет фильма "Завтрак у Тиффани", снятого по одноименной новелле Трумена Капоте. В культовой ленте главную роль сыграла Одри Хепберн, а "Тиффани" она называла "лучшим местом в мире, где не может случиться ничего плохого".


"Завтрак у Тиффани"

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Модные бренды
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