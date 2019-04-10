Официально: модель Грейс Элизабет стала "ангелом" Victoria's Secret

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Грейс Элизабет – новый "ангел" Victoria's Secret
Грейс Элизабет – новый "ангел" Victoria's Secret / Instagram / @lovegrace_e

Американская модель Грейс Элизабет приняла предложение от бельевого бренда Victoria's Secret и официально стала одной из знаменитых "ангелов". Манекенщица уже успела отреагировать на новость, признавшись, что осуществила свою профессиональную мечту.

Представители Victoria's Secret не перестают удивлять своих поклонников. Всего за несколько недель 4 популярные модели присоединились к бельевому бренду. Вслед за Барбарой Палвин, Леоми Андерсон и Алексиной Грэм команду обольстительных "ангелов" дополнила и известная 22-летняя американка Грейс Элизабет.

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Соответствующее решение представители компании обнародовали на официальной странице в Instagram. Звезда и до этого сотрудничала с Victoria's Secret и даже становилась лицом их рекламной кампании одежды PINK, однако только теперь Грейс Элизабет официально стала ангелом.

На неожиданную весть отреагировала сама Грейс Элизабет. В сети она поблагодарила бренд за такое предложение и призналась, что с 16 лет мечтала об этом.

"Это нереальное ощущение, я щипаю себя все утро! С того момента, как я начала модельную карьеру, моей целью было работать с Victoria's Secret. Сегодня я с гордостью говорю, что я – их новый "ангел"! Не могу даже выразить благодарность всем своим близким, друзьям и поклонникам за вашу постоянную поддержку и веру в меня. Вы были самой большой силой для меня. Очень взволнована от этой следующей главы в моей жизни и в моей карьере", – призналась Грейс Элизабет.

 

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Теги: Мода Victoria's Secret Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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