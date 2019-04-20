Официально: певица Адель рассталась с мужем

Одна из самых популярных певиц современности Адель разорвала отношения со своим мужем. Иностранные СМИ сообщили, что сами представители британской исполнительницы заявили о ее разводе с Саймоном Конецким.

Вероятно, 30-летняя Адель переживает сложный период в своей жизни, ведь в январе 2019 года она сообщила, что закрывает музыкальный бизнес и уходит со сцены. Такое решение было обусловлено тем, что она хочет уделять больше времени своему сыну. Позже она и ее подруга Дженнифер Лоуренс были замечены в гей-баре, где немного перебрали с алкоголем, а теперь издание The Associated Press сообщило о ее разводе с 45-летним Саймоном Конецким.

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Эту информацию подтвердили сами представители популярной певицы. По их словам, Адель хочет воспитывать своего сына в любви, а отношения, вероятно, были далеки от идеальных, поэтому супруги сделали радикальный выбор. Также представители отметили, что Адель и Саймон просят о конфиденциальности, поэтому больше комментариев давать не будут.



Адель и ее бывший муж Саймон Конецкий / JustJared

Что известно об отношениях Адель и ее экс-супруга Саймона Конецкого?

Популярная британская певица Адель и бизнесмен Саймон Конецкий знакомы достаточно давно. В 2012 году она родила от него сына Анжело Эдкинса, однако официально знаменитости стали супругами в 2016 году. В 2017 году, когда Адель выиграла престижную награду Грэмми, в своей речи со сцены призналась, что все, что она делает, это только ради мужа и сына. А в апреле 2019 года стало известно, что они расстались.