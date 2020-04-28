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Официально: певица Alyosha и Тарас Тополя третий раз станут родителями

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Певица Alyosha и Тарас Тополя третий раз станут родителями
Певица Alyosha и Тарас Тополя третий раз станут родителями / Instagram / @alyoshasinger

Популярная украинская певица Alyosha третий раз беременна. Со своим мужем, фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей, она приняла участие в чувственной фотосессии, где показала округлившийся живот.

Фото появились на официальных страницах супругов в инстаграм. Певица Alyosha призналась, что всегда чувствовала, что еще раз станет мамой, поэтому не скрывает своего счастья от беременности.

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"У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти – не мое и не Тараса решение, а Творца. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью", – отметила Alyosha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

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Теги: Звездные родители Антитела Новости Украины LifeStyle
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