Официально: пятый сезон сериала "Корона" станет финальным

Фанаты многосерийной ленты от Netflix "Корона" узнали, когда ждать завершения истории. Создатели сообщили, что продолжения истории о жизни британской монаршей семьи после 5 сезона не будет, и он станет финальным.

О том, что 5 сезон "Короны" станет финальным, сообщил создатель сериала Питер Морган в интервью изданию Variety.

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Режиссер сообщил, что Ее Величество королеву Елизавету II в 21 веке сыграет британская актриса Имелда Стонтон. Также создатель сериала признался, что сначала он запланировал шесть сезонов "Короны", однако именно сейчас, по его мнению, "лучшее время и место, чтобы остановиться".



Имелда Стонтон / TVline

Стоит напомнить, что в ноябре 2019 года на экраны вышел 3 сезон, а незадолго до этого в сети появились фото со съемок 4 сезона. Дата выхода новых эпизодов пока не сообщается, однако известно, что в свежих сериях фанаты смогут увидеть принцессу Диану, которую сыграет Эмма Коррин.

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