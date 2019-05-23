Официально: Потап и Настя Каменских женятся
После нескольких лет скрытого романа и слухов об их отношениях звезды открыли свою тайну для поклонников. Украинский продюсер Алексей Потапенко и его бывшая подопечная, с которой они создали успешную группу "Потап и Настя" женятся.
Об этом сообщают на официальной Facebook-странице музыкальной группы MOZGI.
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Ранее продюсер группы Алексей Потапенко, больше известный под псевдонимом Потап, опубликовал на своем YoyTube-канале видео, в котором снялась его возлюбленная Настя Каменских. В словах песни он трогательно признался ей в чувствах и тем самым открыл самую желанную тайну для всех своих поклонников.
Новый видеоклип опубликовали на странице группы в Facebook, прокомментировав его такими словами: "В день свадьбы Потап представил лирический трек из будущего альбома и клип в стиле love story".
Потап и Настя Каменских женятся / Скриншот
Смотреть клип на песню Потапа, в котором он признается в любви Насте Каменской: видео
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