Официально: Потап и Настя Каменских женятся

После нескольких лет скрытого романа и слухов об их отношениях звезды открыли свою тайну для поклонников. Украинский продюсер Алексей Потапенко и его бывшая подопечная, с которой они создали успешную группу "Потап и Настя" женятся.

Об этом сообщают на официальной Facebook-странице музыкальной группы MOZGI.

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Ранее продюсер группы Алексей Потапенко, больше известный под псевдонимом Потап, опубликовал на своем YoyTube-канале видео, в котором снялась его возлюбленная Настя Каменских. В словах песни он трогательно признался ей в чувствах и тем самым открыл самую желанную тайну для всех своих поклонников.

Новый видеоклип опубликовали на странице группы в Facebook, прокомментировав его такими словами: "В день свадьбы Потап представил лирический трек из будущего альбома и клип в стиле love story".



Потап и Настя Каменских женятся / Скриншот

Смотреть клип на песню Потапа, в котором он признается в любви Насте Каменской: видео