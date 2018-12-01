Официально: Приянка Чопра и Ник Джонас поженились

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Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram @priyankachopra

Известная модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра вышла замуж за американского певца Ника Джонаса. Пара провела христианскую церемонию венчания и обмена клятвами в субботу, 1 декабря.

После чего 2 декабря супруги проведут индийскую церемонию. Приянка и Ник поженились в дворце Умайд-Бхаван, который является одной из крупнейших частных резиденций в мире. Об этом сообщает издание People.

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Для венчания Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас надели дизайнерскую одежду от Ralph Lauren, и не просто так. Одежду из коллекции упомянутого бренда они примеряли в 2017 году, когда появились на красной дорожке Met Gala еще в начале их романа.

Пріянка Чопра і Нік Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram @ralphlauren

Пріянка Чопра і Нік Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram @ralphlauren

Кроме того, Приянка и Ник вдвоем украсили обложку январского выпуска знаменитого глянцевого журнала Vogue.

пріянка чопра і нік джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram @voguemagazine

Напомним, что Ник Джонас сделал предложение своей любимой Приянке, которая старше его на 10 лет, в июле этого года. Помолвка Приянки и Ника прошла в родном городе актрисы Мумбаи. Пара соединила свои судьбы в одном из храмов по национальным индийским традициям.

Теги: Звездные свадьбы LifeStyle Кино Индия
Источник: Lifestyle
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