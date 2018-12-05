Официально: рэперша Cardi B заявила о расставании с мужем

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Cardi B и Offset
Cardi B и Offset / www.gettyimages.com

Американская эпатажная певица Cardi B заявила, что рассталась со своим мужем и отцом их общего ребенка музыкантом Offset.

Об этом певица рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Cardi B опубликовала короткий ролик, в котором сообщила, что они с мужем больше не вместе. Видео звезда подписала лаконично: "Вот и все. Мир и любовь".

Многие пытались узнать у меня это. Знаете, я пыталась сохранить отношения с отцом моего ребенка очень долго. Мы хорошие друзья и бизнес-партнеры, он всегда рядом со мной, мы очень любим друг друга. Между нами давно ничего не получалось, и никто в этом не виноват, я думаю, что мы просто переросли нашу любовь. Мы больше не вместе. Развод займет некоторое время, но я всегда буду любить его, потому что он отец моей дочери,
– заявила реперка.

Cardi B заявила о расставании с мужем: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

Муж Cardi B уже прокомментировал это видео, которое она опубликовала в Instagram.

"Ты победила", – написал Offset.

 

Cardi B і Offset
Cardi B и Offset / Getty Images

Напомним, 10 июля 2018 года у Cardi B и Offset родилась дочь, которую назвали Калчер Кари Сефас. Девочка  – первый ребенк для Cardi B и четвертый для Offset, который имеет трех детей от предыдущих отношений. Малышка родилась через две недели после того, как новоиспеченная мама подтвердила, что она и Offset тайно поженились.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные разводы
Источник: 24 канал
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