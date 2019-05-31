Официально: Роберт Паттинсон стал новым "Бэтменом"

Знаменитый английский актер Роберт Паттинсон после длительных переговоров официально стал исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена". Об этом стало известно после заседания компании Warner Bros. с актером, которые и подтвердили новую роль Паттинсона.

Одними из первых об официальном утверждении роли сообщили в издании Variety сегодня, 31 мая. Ранее представители компании Warner Bros. отмечали, что ведут переговоры с Робертом Паттинсоном, но сегодня он подписал официальное соглашение. Другим претендентом на роль супергероя рассматривали Николаса Холта ( "Безумный Макс: Дорога гнева"). Что интересно, Паттинсона подписали как минимум на три фильма, а Мэтт Ривз, якобы намерен снять трилогию сольных фильмов о "Темного рыцаря".

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Звезда саги "Сумерки" появится в новом фильме о Бэтмене режиссера Мэтта Ривза 25 июня 2021 года. Съемки новой кинокартины с участием Warner Bros. и DC Comics, вероятно, начнутся уже этим летом или осенью. Новый фильм студии Warner Bros. о Бэтмене не будет рассказывать о оригинальную историю Фрэнка Миллера "Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря" 1986 года, которую так любит Мэтт Ривз. Зато новая лента покажет молодого Брюса Уэйна еще перед его стремлением стать супергероем.

Стоит добавить, что роль Бэтмена в последние годы выполнял голливудский актер Бен Аффлек ("Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), "Лига справедливости" (2017) и камео-роль в "Отряде самоубийц" (2016)). Но из-за проблем с алкогольной зависимостью его заставили покинуть "кресло" супергероя. Неожиданную информацию об окончательном завершении работы обнародовали в издании Deadline в феврале этого года. Сам же Бен в своем Twitter отмечал, что теперь со всеми будет ждать 2021, чтобы увидеть новый фильм Мэтта Ривза.