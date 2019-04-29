Официально: Шеннен Доэрти снимется в продолжении сериала "Беверли-Хиллз 90210"

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Шеннен Доэрти снова сыграет Бренду Уолш
Шеннен Доэрти снова сыграет Бренду Уолш / www.health.com

48-летняя голливудская звезда Доэрти, которая покинула актерскую карьеру из-за борьбы с онкозаболеваниями, возвращается на телеэкраны. Знаменитость официально подтвердила участие в продолжении сериала "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210).

О перезапуске культовой киноленты стало известно еще в начале 2019 года. Однако из-за смерти одного из актеров "Беверли-Хиллз 90210" Люка Перри разговора о съемках приостановились.

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Однако на днях Шеннен Доэрти на своей официальной странице в Instagram подтвердила, что появится в сериале. По ее словам, кинолента получит несколько иное название – "БХ90210" (BH90210).

Да, это официально. Собственно вопрос состоит в том ... Будем ли мы носить эти наряды?
– написала с юмором Доэрти.

К посту она добавила архивное фото со своими коллегами по съемочной площадке. Все звезды "Беверли-Хиллз 90210" появились на фотографии в летней молодежной одежде в стиле девяностых.

Неизвестно, будет ли Доэрти комфортно возвращаться на съемочную площадку. Все потому, что своенравная звезда протяжении 4 сезонов "Беверли-Хиллз 90210" имела достаточно напряженные отношения с коллегами. И это касалось не только актерского состава, но и всей творческой команды. Из-за многочисленных скандалов Доэрти уволили, а ее героиня Бренда Уолш не появилась в заключительном сезоне. Отсутствие одного из любимых персонажей авторы проекта объяснили обучением девушки в Париже.

Кроме Доэрти, в продолжении культового сериала снимутся Дженни Гарт (Келли Тейлор), Йен Зиринг (Стив Сандерс), Брайан Остин Грин (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсон Пристли (Брендон Уэлш) и Картерис (Андреа Цукерман ). Премьерная первая серия появится на телеэкранах уже летом 2019 года.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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