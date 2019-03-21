Официально: Victoria's Secret назвали имя нового "ангела" – ею стала 29-летняя английская модель

Один из самых популярных бельевых брендов не прекращает искать для себя новые, особые лица. Так, в четверг, 21 марта представители Victoria's Secret объявили о пополнении в команде знаменитых "ангелов".

Недавно к составу команды "ангелов" Victoria's Secret присоединилась 25-летняя венгерская модель Барбара Палвин, а уже через несколько дней представители бельевой марки назвали имя нового "ангела". Желанный статус получила 29-летняя британка – Алексина Грэм.

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Видеопредставление модели появилось на официальной странице Victoria's Secret в Instagram. После этого Алексина Грэм рассказала об этом в своем аккаунте в социальной сети.

Это безумие! Мечты имеют свойство осуществляться! Никогда в своем самом удивительномвоображении я не думала, что это станет реальностью. Статус Ангела?! Ого. Спасибо за веру в эту Красную Голову, я имею честь быть частью семьи Victoria's Secret,

– прокомментировала видео модель.

Что известно о Алексине Грэм?​ Модельная карьера девушки началась с победы в конкурсе красоты от Ford. После этого она подписала контракт с Maybelline, а потом начала появляться на обложках таких журналов как Glamour US, Teen Vogue, L'Officiel Singapore, Harper's Bazaar Serbia, Marie Claire и других. Впервые на подиум Victoria's Secret Алексина вышла в 2017 году. После этого она получила приглашение и на итоговый показ в 2018 году. А в марте 2019 получила желаенный статус "ангела".