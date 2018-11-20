Огненная птица: Рита Ора в ярком наряде на презентации собственного альбома Phoenix

Английская певица презентовала свой новый альбом Phoenix в одном из самых дорогих клубов Лондона. Несмотря на то, что мероприятие и так посвящалось Рите Оре, она смогла выделиться еще и неповторимым и ярким внешним видом.

Презентация нового альбома английской певицы проходила в Лондоне в клубе Annabel's. Яркие фото Ора опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для праздничной вечеринки Рита выбрала яркое красное платье, которое полностью состояло из перьев. Обнаженная спина добавляла незаурядной сексуальности ее образу. Босоножки в тон на высоких каблуках и яркий макияж создали непревзойденный вид певице. Её волосы были собраны вверху, поэтому на ушах можно было заметить массивные серьги из бордового камня.



Рита Ора на презентации нового альбома Phoenix / Instagram @ritaora

Кто такая Рита Ора?

Рита Ора – 27-летняя английская певица албанского происхождения. В 2009 году участвовала в Британском Евровидении. В 2012 году выпустила дебютный альбом под названием Ora, а в 2016 году стала ведущей популярного телевизионного шоу "Топ-модель по-американски". В 2018 году выпустила новый альбом под названием Phoenix.