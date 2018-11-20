Огненная птица: Рита Ора в ярком наряде на презентации собственного альбома Phoenix

7 Читати новину українською
Рита Ора
Рита Ора / www.instagram.com/ritaora

Английская певица презентовала свой новый альбом Phoenix в одном из самых дорогих клубов Лондона. Несмотря на то, что мероприятие и так посвящалось Рите Оре, она смогла выделиться еще и неповторимым и ярким внешним видом.

Презентация нового альбома английской певицы проходила в Лондоне в клубе Annabel's. Яркие фото Ора опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: В сети сравнили экс-жену и новую девушку Ченнинга Татума: реакция певицы

Для праздничной вечеринки Рита выбрала яркое красное платье, которое полностью состояло из перьев. Обнаженная спина добавляла незаурядной сексуальности ее образу. Босоножки в тон на высоких каблуках и яркий макияж создали непревзойденный вид певице. Её волосы были собраны вверху, поэтому на ушах можно было заметить массивные серьги из бордового камня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Ріта Ора
Рита Ора на презентации нового альбома Phoenix / Instagram @ritaora

Кто такая Рита Ора?
Рита Ора – 27-летняя английская певица албанского происхождения. В 2009 году участвовала в Британском Евровидении. В 2012 году выпустила дебютный альбом под названием Ora, а в 2016 году стала ведущей популярного телевизионного шоу "Топ-модель по-американски". В 2018 году выпустила новый альбом под названием Phoenix.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2291
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
497
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
307
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1019
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 615
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
2319
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук