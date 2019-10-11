Огненный красный и благородный белый: какие образы выбирает королева Рания

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Королева Рания
Королева Рания / Instagram / @queenrania

Королева Рания уже давно заслужила негласное звание иконы стиля Иордании, поэтому она просто не может подвести своих фанатов. Каждый выход Ее Величества – утонченный и безупречный.

Несмотря на то, что Ее Величество Рания выполняет немало королевских обязанностей, она активно ведет соцсети и наполняет свою страницу в инстаграме. Фотоотчеты и краткое описание событий, которые она посещает, оперативно появляются в ее аккаунте.

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Так, новые фото жены Абдаллы II появились именно там. Королева Рания славится своим безупречным стилем, который всегда граничит между трендами, которые закладывают популярные марки, и элегантностью, которой требует монарший дресс-код.

Так, на ее странице появились фото, на которых иорданская икона стиля предстала в кардинально разных, но одинаково стильных нарядах. На одном из снимков Ее Величество появилась в огненно-красном платье с рукавами-воланами и поясом на талии. Образ довершали темные туфли-лодочки и клатч со змеиным принтом.

Королева Ранія
Королева Рания / Instagram / @queenrania

На другом фото королева Рания появилась в белоснежном платье с бежевыми деталями, а именно – полоской на груди и поясом на бедрах. Светлый образ монаршей особы довершила сумка светло-коричневого цвета и туфли в тон к наряду.

Ранія
Королева Рания / Instagram / @queenrania

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Рания, королева Иордании Стиль и мода
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