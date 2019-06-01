Охрана-отмєна и Пушка: как певицы Jerry Heil и Alyona Alyona взорвали украинский YouTube

Певица Jerry Heil и Alyona Alyona хоть и создают музыку в разных жанрах, но все равно влюбляют в себя слушателей. Их треки "Охрана-отмєна" и "Пушка" просто взорвали украинский YouTube. Почему их песни становятся вирусными – узнавали журналисты 24 канала.

Jerry Heil, "Охрана-отмєна"

Читайте также: Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо



Jerry Heil

За 2 месяца песня "Охрана-отмєна" набрала почти четыре с половиной миллиона просмотров. Украинская певица Jerry Heil взорвала YouTube. Создать песню певице Яне помогли ее слушатели.

Абсолютно не было никаких ставок на нее. Тут она взяла и взорвалась. Я каждый день захожу и удивляюсь тем цифрам, которые я вижу. Я попросила написать их (слушателей – 24 канал) под постом свои слова-паразиты. Соответственно, среди них была "охрана-отмєна". И она прям этой мелодией у меня в голове сразу зазвучала. "Отмена" у меня сначала рифмовалась с Лена. Я поняла, что значит это будет какая-то человеческая история,

– рассказала журналистам 24 канала певица Яна Шемаева известна как Jerry Heil.

Яна из Киевщины. Она только недавно переехала в столицу. То, что песня станет популярной, даже не рассчитывала. Поэтому планировала ее продать. Однако слушатели эту песню полюбили. Она уже звучит на радио. На нее уже спешат записать каверы.

Это первая по-настоящему остроумная украиноязычная песня, которая сделана в новом современном формате. Это урбанистический юмор. Это понятно человеку, который в ритме и современных технологий, и услуг, которые его окружают. Когда человек живет в большом городе, вот он это улавливает,

– прокомментировал хит музыкальный обозреватель, главный редактор Karabas LIVE Игорь Панасов.

Видео: песня "Охрана-отмєна" от Jerry Heil

Alyona Alyona



Alyona Alyona

Alyona Alyona стала открытием украинского рэпа. Еще полгода назад о ней никто не знал. Сейчас от ее песен без ума не только украинцы, но и иностранцы.

Есть просто рэп, а есть женский рэп... Когда мы на одной волне музыкальной – вот это классно, когда люди понимают, что мы хотим донести,

– говорит Alyona Alyona о своей музыке.

Еще осенью прошлого года Алена работала воспитательницей в детском саду в селе Барышевка, что под Киевом. Она любила писать рэп, а друзья настояли снять клип. С того момента все и началось.

Настоящая героиня Alyona Alyona, в которой, по-моему, просто сумасшедший потенциал. Потому что это глубоко содержательный человек, при этом интересный внешне, своей личной историей, биографией. Ей есть что сказать,

– отметил музыкальный обозреватель, главный редактор Karabas LIVE Игорь Панаса.

Видео: как иностранцы реагируют песни Alyona Alyona

Видео: немецкий музыкальный обозреватель слушает совместный трек от Alyona Alyona и Alina Pash

Alyona Alyona уже отправилась в музыкальный тур по Украине. Яна уже записывает свой первый альбом. Музыкальные обозреватели в один голос утверждают: украинская музыка уже на новом уровне. Ее хотят слышать, ей хотят подпевать.