Охрана-отмєна и Пушка: как певицы Jerry Heil и Alyona Alyona взорвали украинский YouTube
Певица Jerry Heil и Alyona Alyona хоть и создают музыку в разных жанрах, но все равно влюбляют в себя слушателей. Их треки "Охрана-отмєна" и "Пушка" просто взорвали украинский YouTube. Почему их песни становятся вирусными – узнавали журналисты 24 канала.
Jerry Heil, "Охрана-отмєна"
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Jerry Heil
За 2 месяца песня "Охрана-отмєна" набрала почти четыре с половиной миллиона просмотров. Украинская певица Jerry Heil взорвала YouTube. Создать песню певице Яне помогли ее слушатели.
Абсолютно не было никаких ставок на нее. Тут она взяла и взорвалась. Я каждый день захожу и удивляюсь тем цифрам, которые я вижу. Я попросила написать их (слушателей – 24 канал) под постом свои слова-паразиты. Соответственно, среди них была "охрана-отмєна". И она прям этой мелодией у меня в голове сразу зазвучала. "Отмена" у меня сначала рифмовалась с Лена. Я поняла, что значит это будет какая-то человеческая история,
– рассказала журналистам 24 канала певица Яна Шемаева известна как Jerry Heil.
Яна из Киевщины. Она только недавно переехала в столицу. То, что песня станет популярной, даже не рассчитывала. Поэтому планировала ее продать. Однако слушатели эту песню полюбили. Она уже звучит на радио. На нее уже спешат записать каверы.
Это первая по-настоящему остроумная украиноязычная песня, которая сделана в новом современном формате. Это урбанистический юмор. Это понятно человеку, который в ритме и современных технологий, и услуг, которые его окружают. Когда человек живет в большом городе, вот он это улавливает,
– прокомментировал хит музыкальный обозреватель, главный редактор Karabas LIVE Игорь Панасов.
Видео: песня "Охрана-отмєна" от Jerry Heil
Alyona Alyona
Alyona Alyona
Alyona Alyona стала открытием украинского рэпа. Еще полгода назад о ней никто не знал. Сейчас от ее песен без ума не только украинцы, но и иностранцы.
Есть просто рэп, а есть женский рэп... Когда мы на одной волне музыкальной – вот это классно, когда люди понимают, что мы хотим донести,
– говорит Alyona Alyona о своей музыке.
Еще осенью прошлого года Алена работала воспитательницей в детском саду в селе Барышевка, что под Киевом. Она любила писать рэп, а друзья настояли снять клип. С того момента все и началось.
Настоящая героиня Alyona Alyona, в которой, по-моему, просто сумасшедший потенциал. Потому что это глубоко содержательный человек, при этом интересный внешне, своей личной историей, биографией. Ей есть что сказать,
– отметил музыкальный обозреватель, главный редактор Karabas LIVE Игорь Панаса.
Видео: как иностранцы реагируют песни Alyona Alyona
Видео: немецкий музыкальный обозреватель слушает совместный трек от Alyona Alyona и Alina Pash
Alyona Alyona уже отправилась в музыкальный тур по Украине. Яна уже записывает свой первый альбом. Музыкальные обозреватели в один голос утверждают: украинская музыка уже на новом уровне. Ее хотят слышать, ей хотят подпевать.