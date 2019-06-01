Охрана-отмєна и Пушка: как певицы Jerry Heil и Alyona Alyona взорвали украинский YouTube

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Певица Jerry Heil и Alyona Alyona хоть и создают музыку в разных жанрах, но все равно влюбляют в себя слушателей. Их треки "Охрана-отмєна" и "Пушка" просто взорвали украинский YouTube. Почему их песни становятся вирусными – узнавали журналисты 24 канала.

Jerry Heil, "Охрана-отмєна" 

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джеррі хейл
Jerry Heil

За 2 месяца песня "Охрана-отмєна" набрала почти четыре с половиной миллиона просмотров. Украинская певица Jerry Heil взорвала YouTube. Создать песню певице Яне помогли ее слушатели.

Абсолютно не было никаких ставок на нее. Тут она взяла и взорвалась. Я каждый день захожу и удивляюсь тем цифрам, которые я вижу. Я попросила написать их (слушателей – 24 канал) под постом свои слова-паразиты. Соответственно, среди них была "охрана-отмєна". И она прям этой мелодией у меня в голове сразу зазвучала. "Отмена" у меня сначала рифмовалась с Лена. Я поняла, что значит это будет какая-то человеческая история,
– рассказала журналистам 24 канала певица Яна Шемаева известна как Jerry Heil.

Яна из Киевщины. Она только недавно переехала в столицу. То, что песня станет популярной, даже не рассчитывала. Поэтому планировала ее продать. Однако слушатели эту песню полюбили. Она уже звучит на радио. На нее уже спешат записать каверы.

Это первая по-настоящему остроумная украиноязычная песня, которая сделана в новом современном формате. Это урбанистический юмор. Это понятно человеку, который в ритме и современных технологий, и услуг, которые его окружают. Когда человек живет в большом городе, вот он это улавливает,
– прокомментировал хит музыкальный обозреватель, главный редактор Karabas LIVE Игорь Панасов.

Видео: песня "Охрана-отмєна" от Jerry Heil

Alyona Alyona

альона альона
Alyona Alyona

Alyona Alyona стала открытием украинского рэпа. Еще полгода назад о ней никто не знал. Сейчас от ее песен без ума не только украинцы, но и иностранцы.

Есть просто рэп, а есть женский рэп... Когда мы на одной волне музыкальной – вот это классно, когда люди понимают, что мы хотим донести,
говорит Alyona Alyona о своей музыке.

Еще осенью прошлого года Алена работала воспитательницей в детском саду в селе Барышевка, что под Киевом. Она любила писать рэп, а друзья настояли снять клип. С того момента все и началось.

Настоящая героиня Alyona Alyona, в которой, по-моему, просто сумасшедший потенциал. Потому что это глубоко содержательный человек, при этом интересный внешне, своей личной историей, биографией. Ей есть что сказать,
отметил музыкальный обозреватель, главный редактор Karabas LIVE Игорь Панаса.

Видео: как иностранцы реагируют песни Alyona Alyona

Видео: немецкий музыкальный обозреватель слушает совместный трек от Alyona Alyona и Alina Pash

Alyona Alyona уже отправилась в музыкальный тур по Украине. Яна уже записывает свой первый альбом. Музыкальные обозреватели в один голос утверждают: украинская музыка уже на новом уровне. Ее хотят слышать, ей хотят подпевать.

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Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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