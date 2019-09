Охранники Ким Кардашян напали на ее звездную маму

Новый сезон реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up With The Kardashians) приковал внимание всех любителей зажигательной семьи. На днях в США вышел очередной эпизод, в котором зрители узнали, как Крис Дженнер пострадала от охранников своей звездной дочери.

За годы существования шоу "Семейство Кардашьян" завоевало огромный успех в мире, а его звезды – сестры Кардашян и их мама Крис Дженнер – обогатились на миллионы долларов. Однако съемки не всегда завершаются с улыбкой, а иногда госпитализацией, передает Entertainment Online. Читайте также: Ким Кардашян призналась,есть ли у нее на самом деле неизлечимые болезни Так, в новой серии телепроекта охранники Ким Кардашян не узнали ее маму Крис Дженнер. Поэтому, когда женщина наведалась к своей дочери, мужчины набросились на нее и травмировали ее. Инцидент произошел на заднем дворе имения Ким. Крис Дженнер решила сделать сюрприз и наведалась к звезде без предупреждения. В это время самой Ким не было дома, поэтому охранники, увидев женщину, толкнули ее на землю и начали выяснять, кто она. Удар был достаточно сильным для 63-летней Крис, поэтому после инцидента медики забрали знаменитую американку на обследование. О неприятной выходке подчиненных Ким Кардашян узнала от сестры Хлои, которая сопровождала маму в больницу. Ким, твоя охрана напала на маму! Мы только что вызвали медиков. Это какое-то безумие!

– заявила Хлои Кардашян.

Охранники Ким Кардашян напали на ее маму: Крис Дженнер госпитализировали / Кадр из шоу По данным журналистов, момент нападения Ким Кардашян увидела позже. Звезда утверждает, что сильных травм ее мама не получила, однако вынуждена была пролечить ногу. Пока неизвестно, наказала ли Ким Кардашян охранников, которые нападают на ее гостей. Смотрите фрагмент реалити-шоу "Семейство Кардашян": видео