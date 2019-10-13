Охраны столько появилось, – Гайтана поделилась деталями соседства с Владимиром Зеленским

Украинская певица Гайтана после свадьбы с саунд-продюсером Алексом Смартом поселилась в роскошном поместье на Киевщине. Как оказалось, артистка живет по соседству с главой государства Владимиром Зеленским.

В программе "Светская жизнь" певица решила откровенно рассказать, как это быть соседкой президента и насколько изменились жизнь в поселке после инаугурации.

Читайте также: Аферистов очень много, – Гайтана рассказала о брачном договоре с мужем

Что известно о поместье Владимира Зеленского?

В 2008 году действующий президент Владимир Зеленский приобрел роскошный особняк площадью 353 квадратных метра. Дом расположен в элитном селе Иванковичи, что в 30 километрах от Киева. Известно, что дом, в котором Владимир Зеленский живет с женой и двумя детьми, имеет два этажа. Имение состоит из трех санузлов, просторной кухни-столовой, нескольких спален и летней террасы.

Гайтана призналась, что отныне ей жить стало спокойнее, потому что на улице усиленно дежурят охранники. Кроме этого, звезда удивилась, потому что никаких пробок из-за охраны дома Владимира Зеленского нет, поэтому его соседи не страдают от парковки немалых кортежей.

Я уверена, что спать можно еще спокойнее. Потому что охраны столько появилось. Я удивилась, потому что мне казалось, что сейчас мы уже никуда не проедем, будут пробки, но ничего нет. Все как было раньше... И дороги стали немного лучше,

– рассказала Гайтана.

В то же время артистка призналась, что не встречает своего влиятельного соседа. Но хоть с самим Владимиром Зеленским Гайтана не видится, ей кажется, что все же за ней и другими жителями поселка следят.

"Мне кажется, что он иногда за мной следит, когда я катаюсь на велосипеде. Возможно, это уже мания или его охранники. Когда я выезжаю, вижу, какая-то машина Mercedes-Benz с темными окнами едет так медленно за мной. Может, это уже мания, может, мне так хочется в это верить", – призналась она.

А вот кортеж Владимира Зеленского Гайтана таки иногда видит. По ее словам, это всего несколько машин, которые паркуют так, чтобы не препятствовать движению другого транспорта.

"Он не скрывается никуда – это очень круто. Кортеж можно увидеть, но это небольшой кортеж – несколько машин. В то же время они хитрые, свои машины ставят в разных точках, поэтому его так не поймаешь просто. Но мой муж ходит на рыбалку и говорит, что он все знает. Однажды мы полетели в Днепр и мой муж говорит: "Президент в этот день тоже полетел. Может как-то попросишь его, чтобы он нас в свой самолет взял", – шутя добавила певица.

Смотрите интервью Гайтаны для программы "Светская жизнь": видео