"Океан Эльзы" пишет саундтрек к фильму по пьесе Олега Сенцова
Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что группа готовит саундтрек к будущему фильму Ахтема Сеитаблаева "Номера" по пьесе, написанной украинским политзаключенным Кремля и режиссером Олегом Сенцовым еще до начала войны и аннексии Крыма.
Об этом Вакарчук сообщил на своей странице в Twitter.
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Олег Сенцов еще раньше дал разрешение Сеитаблаеву снимать фильм по его произведению. Известно, что продюсером выступит Дариуш Яблонский и должна присоединиться к съёмкам польский оператор Адам Сикора.
"Рабочий процесс. Вместе с Милошем и Влада создаем музыку к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера", – написал солист группы" Океан Эльзы ".
За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.
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