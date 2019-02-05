"Океан Эльзы" пишет саундтрек к фильму по пьесе Олега Сенцова

11 Читати новину українською
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что группа готовит саундтрек к будущему фильму Ахтема Сеитаблаева "Номера" по пьесе, написанной украинским политзаключенным Кремля и режиссером Олегом Сенцовым еще до начала войны и аннексии Крыма.

Об этом Вакарчук сообщил на своей странице в Twitter.

Читайте также: Пропаганда украинского или кража: как украинское кино распространяют без разрешения авторов

Олег Сенцов еще раньше дал разрешение Сеитаблаеву снимать фильм по его произведению. Известно, что продюсером выступит Дариуш Яблонский и должна присоединиться к съёмкам польский оператор Адам Сикора.

"Рабочий процесс. Вместе с Милошем и Влада создаем музыку к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера", – написал солист группы" Океан Эльзы ".

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

blog_ava
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня
32505
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Кино Святослав Вакарчук Олег Сенцов
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
сегодня 12:28 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
34
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
сегодня 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
48
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 32505
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
80
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
4 февраля 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
186
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
4 февраля 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 198
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук