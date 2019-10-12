"Океан Эльзы" празднует 25-летие: в сети появились архивные фото участников группы
Одной из самых любимых украинских групп сегодня, 12 октября, исполняется 25 лет! По случаю годовщины рок-группы "Океан Эльзы" участники коллектива показали свои редкие фото.
Сложно представить, но сегодня, 12 октября, "Океан Эльзы" отпраздновал 25-ю годовщину со дня основания рок-группы. За это время в жизни коллектива и всех его участников много что изменилось. Неизменной осталась любовь украинцев разной возрастной категории к их музыке.
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За 25 лет существования "Океан Эльзы" пережил четыре смены состава, однако до сих пор единственным и неизменным его лидером остается Святослав Вакарчук. На счету рок-группы десять альбомов, один из которых акустический. Им удается собирать стадионы и зажигать не только телефоны, но и сердца украинских слушателей.
По случаю юбилея на инстаграм-странице коллектива появились архивные фото музыкантов, которые вряд ли видели их поклонники раньше. На архивных фотографиях можно увидеть экс-участников группы, а также Святослава Вакарчука с длинными волосами.
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