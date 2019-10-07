"Океан Эльзы" презентовал клип на новую песню "Перевал" – саундтрек фильма "Захар Беркут"

62 Читати новину українською
"Океан Эльзы" презентовал клип на новую песню "Перевал"
"Океан Эльзы" презентовал клип на новую песню "Перевал" / Instagram / @okeanelzy_official

Группа Океан Эльзы презентовала клип на саундтрек к украинскому историческому фильму "Захар Беркут". Песня вышла под названием "Перевал".

Об этом сообщили представители группы на официальной странице в инстаграме. Песня "Перевал" стала саундтреком к фильму "Захар Беркут", премьера которого запланирована на 10 октября 2019 года.

Читайте также: Группа "Океан Эльзы" презентовал особую песню "Лодка": аудио

В клипе были использованы сцены из фильма известного режиссера Ахтема Сеитаблаева, а дополнительные сцены с солистом группы Святославом Вакарчуком были отсняты на натурной площадке студии FILM.UA, на восстановленных декорациях огромного горного ущелья, созданной специально для фильма.

Океан Эльзы – Перевал: смотрите видеоклип

 

Что известно о фильме "Захар Беркут"?

Фильм известного режиссера Ахтема Сеитаблаева "Захар Беркут" был снят компанией Kinorob при поддержке Госкино, а также при участии специалистов из Голливуда. По сюжету экранизации одноименной исторической повести "Захар Беркут" Ивана Франко, в ленте покажут борьбу маленькой украинской общины с монгольской ордой во главе с ханом Бурундой. Команда отважных украинских селян во главе с братьями Беркутами разрабатывает план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага и навсегда его вытеснить с Карпатских гор.

Что интересно, фильм был снят на английском языке, но для украинского проката вся лента будет продублирована на украинском.

Смотрите официальный трейлер к фильму "Захар Беркут": видео

 

blog_ava
Когда начнется отопительный сезон в Украине
сегодня
10097
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Святослав Вакарчук - новости Океан Эльзы Новости LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Джокер": превращение из неприметного неудачника в хладнокровного убийцу
сегодня 14:22 "Джокер": превращение из неприметного неудачника в хладнокровного убийцу
Юлія Ліпенцева 37
Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
5 октября 10:30 Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Наталя Сколоздра 2201
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
4 октября 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
546
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 2224
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1185
Новости
Больше новостей
Залиште відгук