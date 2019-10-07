"Океан Эльзы" презентовал клип на новую песню "Перевал" – саундтрек фильма "Захар Беркут"

Группа Океан Эльзы презентовала клип на саундтрек к украинскому историческому фильму "Захар Беркут". Песня вышла под названием "Перевал".

Об этом сообщили представители группы на официальной странице в инстаграме. Песня "Перевал" стала саундтреком к фильму "Захар Беркут", премьера которого запланирована на 10 октября 2019 года.

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В клипе были использованы сцены из фильма известного режиссера Ахтема Сеитаблаева, а дополнительные сцены с солистом группы Святославом Вакарчуком были отсняты на натурной площадке студии FILM.UA, на восстановленных декорациях огромного горного ущелья, созданной специально для фильма.

Океан Эльзы – Перевал: смотрите видеоклип

Что известно о фильме "Захар Беркут"?

Фильм известного режиссера Ахтема Сеитаблаева "Захар Беркут" был снят компанией Kinorob при поддержке Госкино, а также при участии специалистов из Голливуда. По сюжету экранизации одноименной исторической повести "Захар Беркут" Ивана Франко, в ленте покажут борьбу маленькой украинской общины с монгольской ордой во главе с ханом Бурундой. Команда отважных украинских селян во главе с братьями Беркутами разрабатывает план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага и навсегда его вытеснить с Карпатских гор.

Что интересно, фильм был снят на английском языке, но для украинского проката вся лента будет продублирована на украинском.

Смотрите официальный трейлер к фильму "Захар Беркут": видео