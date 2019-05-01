Океан как искусство: видео с волнами, от которых перехватывает дыхание

На просторах интернета давно стали популярными небольшие видео, на которых снят океан в замедленном темпе под музыку. Некоторые блоггеры специально создают страницы в соцсети Инстаграм, где публикуют только такие видео. Они называют океан искусством.

Большинство создателей этих видео – американцы, которые живут вблизи океана и имеют возможность каждый день снимать необычайной красоты картины.

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Есть множество страниц в инстаграме, где вода – главный герой видео. К тому же, у таких видеографов немало подписчиков, которые вдохновляются таким видом искусства.

Видео и вправду вызывают сильные впечатления: приятно наблюдать за медленным движением воды под музыку. Наиболее популярными являются видео с волнами во время рассвета или же наоборот – захода солнца.