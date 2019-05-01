Океан как искусство: видео с волнами, от которых перехватывает дыхание

51 Читати новину українською
Океан как искусство – в сети ходят видео океана
Океан как искусство – в сети ходят видео океана / instagram.com/ryanpernofski

На просторах интернета давно стали популярными небольшие видео, на которых снят океан в замедленном темпе под музыку. Некоторые блоггеры специально создают страницы в соцсети Инстаграм, где публикуют только такие видео. Они называют океан искусством.

Большинство создателей этих видео – американцы, которые живут вблизи океана и имеют возможность каждый день снимать необычайной красоты картины.

Читайте также: Украинский тревел-блогер фотографирует для Discovery: удивительные фото из разных уголков мира

Есть множество страниц в инстаграме, где вода – главный герой видео. К тому же, у таких видеографов немало подписчиков, которые вдохновляются таким видом искусства.

Видео и вправду вызывают сильные впечатления: приятно наблюдать за медленным движением воды под музыку. Наиболее популярными являются видео с волнами во время рассвета или же наоборот – захода солнца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beautiful sunrise this morning • ocean eyes / tag a friend who’d like this — song by @wherearetheavocados

Допис, поширений Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

that's how the light gets in music by @labyrinthsongs ‘green pastures’

Допис, поширений Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sunrise vibe / song by @thebaileyb ‘can’t help falling in love’

Допис, поширений Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

at sea level swipe & comment ur fav

Допис, поширений Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conor Hegyi (@conorhegyi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Had water droplets on the lens for this one unfortunately...but definitely wasn’t stopping its raw beauty!

Допис, поширений Conor Hegyi (@conorhegyi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conor Hegyi (@conorhegyi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conor Hegyi (@conorhegyi)

 

blog_ava
Путин – не вечный: в России прошли митинги за отставку президента
1 мая
634
Теги: Новости культуры LifeStyle Новости LifeStyle Путешествия
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
1 мая 11:10 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 4078
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1 мая 09:34 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
8626
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
30 апреля 17:01 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 654
Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
30 апреля 17:00 Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 423
Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
30 апреля 12:40 Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
4042
Новости
Больше новостей
Залиште відгук