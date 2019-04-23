Океан не молчит: Святослав Вакарчук предложил устроить необычный концерт на ВДНХ

Украинский музыкант и солист группы "Океан Эльзы" обратился к своим музыкантам и поклонникам с интересным предложением. После прогулки по парку возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) у него возникла мысль сделать неожиданный концерт в День Киева, 26 мая.

Свое предложение Святослав Вакарчук высказал в Facebook, где в видеоролике отметил, что концерт будет с демократичными ценами, сценой на 360 градусов и с одной фан-зоной.

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"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы"? Например, на день Киева, 26 мая. Вот так взять и сделать. Поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой вип-зоны, демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея", – поделился новостью Святослав Вакарчук.