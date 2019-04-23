Океан не молчит: Святослав Вакарчук предложил устроить необычный концерт на ВДНХ

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Святослав Вакарчук предложил устроить концерт "Океан не молчит"
Святослав Вакарчук предложил устроить концерт "Океан не молчит" / Facebook / @Святослав Вакарчук

Украинский музыкант и солист группы "Океан Эльзы" обратился к своим музыкантам и поклонникам с интересным предложением. После прогулки по парку возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) у него возникла мысль сделать неожиданный концерт в День Киева, 26 мая.

Свое предложение Святослав Вакарчук высказал в Facebook, где в видеоролике отметил, что концерт будет с демократичными ценами, сценой на 360 градусов и с одной фан-зоной.

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"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы"? Например, на день Киева, 26 мая. Вот так взять и сделать. Поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой вип-зоны, демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея", – поделился новостью Святослав Вакарчук.

Исполнитель также спросил у фанатов, какое их мнение относительно "спонтанного" анонса концерта. С этим же вопросом он обратился и к участникам своей музыкальной группы.

Я хочу спросить, что думаете вы? Кстати, этот вопрос и к нашим поклонникам, и к музыкантам группы "Океан Эльзы" – они еще не знают об этой идее. Если все за, то давайте возьмем и сделаем. Концерт назвать можно "Океан не молчит". "Океан не молчит" не молчите и вы,
подытожил артист.

Поклонники радостно поддержали идею исполнителя, но многие из них являются противниками идеи проведения концерта именно на поляне возле ВДНХ. Ведь, по их словам, люди могут вытоптать траву, уничтожить деревья и оставить после себя много мусора.


Скриншот сообщения в Facebook

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Новости LifeStyle Музыка Океан Эльзы Святослав Вакарчук Концерты
Источник: LifeStyle 24
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