"Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом

Комедия об агрессивной голосовой помощнице от создателей "Мальчишник в Вегасе".

Фил (Адам Дивайн) живет в Сан Франциско и работает на издание типа BuzzFeed. Хоть у мужчины образование журналиста, в его обязанности входит лишь делать “Топ-10” списки и подборки с фотками котиков или знаменитостей. Это должен быть “вирусный” контент, чтобы “интернет взорвался” и читатели поставили много лайков. Вечерами Фил добивается заказанной онлайн едой и просмотром Netflix-a. И так ежедневно.

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Комедия "Окей, Лекси!​" / Кадр из фильма

Лекси – хамовитый голос из смартфона, который "меняет жизнь к лучшему". По крайней мере, смартфон в этом уверен. Фил принес Лекси домой вместе с новым гаджетом и одной из первых реплик, которую голос озвучил, было оскорбление. Лекси назвала своего владельца тупым, потому что тот принял политику конфиденциальности даже ее не прочитав. В похожей манере смартфон разговаривает со своим владельцем на протяжении всего фильма: бросает острые комментарии, самостоятельно принимает решения и заставляет Фила делать так, как хочет голос из смартфона, а не он сам.

Избавиться Лекси не удается, потому что она, как нам объясняют, “в облаке” и находит Фила независимо от физического устройства, которым он пользуется. У Лекси все его пароли и деньги. По сути, вся его жизнь. А поскольку без Google карт Фил даже к собственному дому не может дойти, отказ от смартфона для него не вариант. Приходится делать то, что Лекси скажет.



Комедия "Окей, Лекси!​" / Кадр из фильма

Фильмом "Окей, Лекси!​" занимались режиссер Джон Лукас и сценарист Скотт Мур, знакомые зрителям по "Мальчишнику в Вегасе" и "Очень плохим мамочкам". И хоть идея "Окей, Лекси!​" повторяет фильм "Она" с Хоакином Фениксом, до последнего наша голосовая помощница не дотягивает.

Фильм не до конца понимает, зачем человечеству технологии и как мы можем их использовать для взаимодействия и дружбы. Соцсети показаны исключительно как место, где Фил делает вид что счастлив и окружен друзьями. Это утверждение возможно правдивое, но однобокое и упрощенное, как все в фильме "Окей, Лекси!​". Вместо кино о зависимости от технологий зритель получает видеоряд с горсткой не всегда смешных шуток ниже пояса. Это может развлекать, если смотреть кино, например, время от времени заглядывая в соцсети.

"Окей, Лекси!​" выбирает интересную тему, которую совсем не раскрывает и высмеивает дешевыми шуточками. На тему отношений с искусственным интеллектом есть лучший фильм – "Она", на тему вредности и этичности технологий – сериал “Черное зеркало”. Если вам подходит фильм, в котором голосовой помощник заставляет человека заниматься сексом со смартфоном, то "Окей, Лекси!​" – то что надо.

Рейтинг фильма на IMDb — 5,4. Возрастное ограничение — 16 лет.

Комедия "Окей, Лекси!​": смотрите трейлер фильма

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