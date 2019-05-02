Оксана Муха побывала в квартире, которую ей подарили после победы на "Голосе страны-9": фото

Победительница вокального проекта "Голос страны-9" Оксана Муха выиграла роскошную квартиру в Киеве. На днях певица впервые осмотрела свою недвижимость и поделилась впечатлениями от жилья.

Как сообщает 1+1, после грандиозного финала "Голоса страны-9" Оксана Муха получила в подарок 3-комнатную квартиру в столице. Не прошло и месяца, как артистку пригласили на смотрины ее нового жилья.

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Во время общения с представителями комплекса Оксана Муха призналась, что хотела бы сделать в новом жилище собственную мини-студию. Такая идея настолько понравилась спонсору "Голоса страны-9", что для львовянки приготовили сюрприз: вместо 3-комнатного дома она получила двухэтажный пентхаус.

"Я была очень счастлива, ведь тебе дарят такую возможность – иметь жилье в Киеве. И когда мне сказали, что вместо 3-комнатной квартиры подарят двухэтажный пентхаус на последнем этаже с огромной террасой и прекрасным видом, я даже не могла полностью поверить во все, что со мной происходит. Это тот случай, когда ты ждешь одно, а тебе неожиданно дарят гораздо больше. Это очень приятно", – рассказала Оксана Муха.

Победительница "Голоса страны-9" в подаренной квартире / 1+1

Певица призналась, что уже имеет несколько идей, которые бы хотела реализовать в новом доме. В частности, по словам Оксаны Мухи, второй этаж будет ее своеобразным творческим уголком.

"Я уже успела спланировать, что из второго этажа сделаю себе творческий уголок, где будет место для записи вокала, где будут стоять музыкальные инструменты и будет зона для отдыха и обсуждения музыкальных идей. Это будет творческая площадка, и для меня это большое счастье. Если на днях я еще не была уверена, когда смогу переехать в Киев, то сейчас уже скорее хочу, чтобы все произошло как можно быстрее. Но, конечно, нужно время, поэтому все будет идти так, как нужно, потому что переезд неизбежен. Это будет очень вовремя для моей семьи", – добавила Оксана Муха.



Оксана Муха получила новую квартиру / 1+1

Как известно, 21 апреля в Украине состоялся финал шоу "Голос країни-9". По результатам голосования зрителей, победу на проекте одержала Оксана Муха. В интервью журналистам LifeStyle 24 певица призналась, что вопрос о ее новой квартире стал едва ли не самым популярным, а общество с восторгом следит за этой темой. Однако Оксана Муха добавила, что пока не готова переезжать в новое помещение, ведь во Львове живут ее друзья и родственники – люди, которые дают ей вдохновение творить.