Оксана Муха поедет с Даном Баланом в тур по украине

Победительница вокального проекта "Голос страны-9" Оксана Муха выйдет на сцену вместе с ее звездным наставником Даном Баланом. Произойдет это во время его всеукраинского тура.

Как сообщает ТСН, Оксана Муха сразу после финала шоу "Голос страны-9" получила предложение записать украиноязычную песню "Надо". И это не все сюрпризы, которые подготовил Дан Балан для вокалистки: он предложил ей отправиться с ним во всеукраинский тур.

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"Для меня было большим счастьем спеть в финале в дуэте со своим тренером. Еще и украиноязычную песню, его авторскую! На следующий день после нашей победы Dan предложил записать песню "Надо" на студии. Я была просто поражена таким предложением. А когда впоследствии получила приглашение поехать в тур как специальная гостья, не могла поверить во все, что происходит", – рассказала Оксана Муха.

На неожиданное предложение от Дана Балана певица с радостью согласилась. Оксана Муха призналась, что с нетерпением ожидает первые концерты, которые стартуют уже 24 мая. Артисты планируют посетить 11 украинских городов.

Для меня это большой подарок. Будем петь дуэтные песни, а также планирую исполнить несколько сольных композиций. Уже не могу дождаться этих концертов. Особенно дорого, что тур охватывает Восток и Юг Украины, куда я давно мечтала поехать с украинской песней,

– добавила Оксана Муха.

Финал шоу "Голос страны-9" состоялся 21 апреля. Четверо вокалистов соревновались за победу и главный приз проекта – кубок и 3-комнатную квартиру в Киеве. По результатам голосования зрителей, победительницей стала певица со Львова Оксана Муха, которая покорила всех чувственным пением и репертуаром легендарной Квитки Цисык.