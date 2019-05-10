Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"

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Оксана Муха, победительница "Голоса страны 9"
Оксана Муха, победительница "Голоса страны 9" / Instagram/ @mukha_oksana_official

Победительница "Голоса страны 9" Оксана Муха удостоилась престижного звания высокого уровня. Львовянка получила награду от Президента Украины и отныне будет представляться как "Заслуженная артистка Украины".

Певица Оксана Муха, которая прославилась на всю Украину после победы в песенном проекте "Голос страны 9", стала Заслуженной артисткой. Об этом исполнительница с голосом Квитки Цисык сообщила на своей странице в Facebook.

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Она опубликовала сообщение, в которое добавила указ действующего президента Петра Порошенко, где отмечается, что она будет отмечена государственной наградой.

Да поздравляйте уже, что ли,
– прокомментировала новость сама Оксана Муха.

 
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Теги: LifeStyle Голос страны 9 сезон смотреть онлайн
Источник: LifeStyle 24
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