Оксана Муха презентовала колоритную колядку: видео

Победительница шоу "Голос страны-9" и заслуженная артистка Украины Оксана Муха в последние дни 2019 года презентовала новую колядку с названием "В глибокій долині". Трек уже вышел на ютуб-канале певицы и постепенно пленяет сеть колоритностью.

Колядка вошла в уникальное издание от А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА – "Нова радість стала. Улюблені українські народні колядки та щедрівки". Благодаря QR-коду, который есть в книге, меломаны имеют доступ к записям всех праздничных песен. Среди них – "В глибокій долині" в исполнении Оксаны Мухи.

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Слушайте новую колядку в исполнении Оксаны Мухи – "В глибокій долині": аудио

Кроме этого, Оксана Муха анонсировала большой рождественский тур, который охватит 15 городов Украины: от Львова до Киева, от Ивано-Франковска до Харькова. По словам организаторов, зрители смогут услышать аутентичные и авторские колядки в неожиданных аранжировках, а также редкие новогодние песни со всех уголков Украины. Не обойдется и без праздничных премьер и творческих экспериментов, которые любят поклонники Оксаны Мухи.

Будет искренняя, душевная и дружеская коляда. От тихой и до громкой, которую обязательно подхватит весь зал!

– поделилась Оксана Муха.

Турне певицы "Тиха Ніч" начнется 9 января в Самборе. Услышать праздничные песни в исполнении Оксаны Мухи смогут жители Калуша (10 января), Ивано-Франковска (11 января), Львова (13 января), Киева (15 января), Харькова (17 января), Коломыи (19 января), Червонограда (20 января), Дрогобыча (21 января), Новояворовска (22 января), Стрыя (23 января), Тернополя (24 января), Ковеля (26 января) и Луцка (27 января).



Оксана Муха отправится в турне по городам Украины / Пресс-служба