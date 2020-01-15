Оксана Муха сказочно выступила на концерте во Львове: чем запомнится рождественское шоу

Во Львове по-особенному встретили Старый Новый год, ведь именно 13 января певица Оксана Муха устроила сказочное шоу с названием "Тиха Ніч". Колоритные колядки и щедривки, невероятный вокал артистки и магическая атмосфера – этот вечер безусловно останется в памяти всех участников концерта. А как это было – смотрите в эксклюзивном материале журналистов LifeStyle 24.

Выступление популярной певицы Оксаны Мухи прошло во Львовском драматическом театре имени Марии Заньковецкой. И хотя в городе уже давно ожидают снежную погоду, в зале была атмосфера настоящего зимнего Рождества. Помогли это сделать декорации, которые Оксана Муха привлекла к концерту. В частности, на сцене можно было увидеть белые вышивки, которые выглядели, как традиционные украинские рушники с национальными и религиозными орнаментами, а также искусственный снег. Главным украшением стала большая звезда, символизировавшая рождественские праздники.

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Концерт Оксаны Мухи во Львове / фото: Алена Николаевич

Львовяне также тщательно подготовились к концерту. Сотни людей, которые за считанные дни раскупили билеты на выступление Оксаны Мухи, пришли в театр в вышиванках или же классическом наряде и платках. Поэтому в зале создалась праздничная атмосфера, которая напоминала семейный рождественский вечер с колядниками. Зрители овациями приветсвовали Оксану Муху до выступления и получили первый сюрприз от артистки.

В начале грандиозного концерта звезда не вышла к поклонникам, а долгожданное выступление начал вертеп. Колядники прошли через весь зал в национальных костюмах с жупанами и с рождественской звездой в руках, вызвав восторг у зрителей.



Колядники с вертепом открыли концерт Оксаны Мухи / фото: Алена Николаевич



Вертеп на концерте Оксаны Мухи / фото: Алена Николаевич

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И настоящим фурором отметился выход главной звезды вечера – Оксаны Мухи. Аплодисменты внезапно завершились, когда зрители услышали первые аккорды колядки, поэтому певица исполняла песню в полной тишине, а каждый меломан в зале наслаждался ее непревзойденным вокалом.

"Оксана Муха проникает в сердце человека благодаря голосу. Даже не могу объяснить, как это происходит, но за этим чувством, как будто тебя окутывает какая-то энергия, я всегда прихожу на ее концерты", – поделилась поклонница артистки Екатерина Воронова.

Смотрите фрагмент выступления Оксаны Мухи во Львове: видео

Сказочности моменту добавлял и наряд Оксаны Мухи: на концерте она красовалась в блестящих роскошных платьях. Дети, которые были зрителями в зале, назвали артистку принцессой или Снежной Королевой. Не обошли они вниманием и украшения кумира: во время выступления один мальчик назвал камешки в волосах Оксаны Мухи "классными", от чего она не сдержала улыбки.

Роскошные наряды Оксаны Мухи / фото: Алена Николаевич

Дети не только были зрителями концерта, но и его участниками. Во время действа Оксана Муха пригласила на сцену своих маленьких помощников в белоснежном наряде. Они спели с артисткой и высказали поздравления, развеселив всех своей непосредственностью.

Что может быть лучше, величественнее, достойнее, чем прославлять Христа во времени рождественских праздников, радоваться его рождению, приветствовать его жизнь? Каждый из нас делает это по-своему, так, как умеет,

– отметила Оксана Муха.



Оксана Муха с детьми / Фото: Алена Николаевич

Смотрите выступление Оксаны Мухи с детьми во Львове: видео

Во время концерта Оксана Муха спела известные украинские колядки, в частности, "Добрий вечір тобі", "Бог ся рождае", Бог ся рождає", "Тиха ніч" и "На небі зірка ясна засяла", которые с удовольствием подпевали все зрители. Также в программу выступления внесли и авторские композиции и старые рождественские песни, которые зрители учили прямо во время шоу. Особенным было исполнение колядки "Народився Бог на санях", которая звучала, как джазовый хит с вокальными импровизациями. Мощный тембр голоса Оксаны Мухи заворожил зрителей, которые засыпали ее громкими овациями.

Оксана Муха покорила колядкой "Народився Бог на санях": видео

"Я безгранично счастлива, что Львов уже не впервые встречает нашу команду двойным аншлагом! Здесь мы действительно дома, здесь мы каждый раз в окружении своих! Сейчас у нас продолжается большой тур по украине "Тиха ніч". На этих концертах я исполняю исключительно колядки и щедривки – известные и неизвестные, тихие и громкие. На светскую песню мы имеем целый год, а время коляды очень короткое. Поэтому так важно наколядоваться на весь год наперед. Радуюсь, что эту программу нам удалось повезти в Киев и даже Харьков! Жду этих концертов с нетерпением – 15 и 17 января соответственно. Коляда объединяет Украину!"– подчеркнула Оксана Муха.

Поэтому если вы хотите по-настоящему почувствовать дух Рождества, объединиться с сотнями украинцев в громкой коляде, увидеть мощь и колорит украинской песни – не пропустите концерт Оксаны Мухи.



Оксана Муха во Львове / Фото: Алена Николаевич