Октоберфест в Германии отменили из-за коронавируса

Наибольший пивной фестиваль в мире Октоберфест, который ежегодно проходит осенью в Мюнхене, Германия, отменили из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Баварии заявил, что слишком много рисков в проведении такого масштабного действа в условиях распространения COVID-19.

Информацию об отмене пивного фестиваля Октоберфест официально подтвердил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер во вторник, 21 апреля. Произошло это на пресс-конференции с обер-бургомистром города Дитером Райтером, передают в "Интерфакс-Украина".

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Мы живем в другие времена. Пока нет вакцины, нужно быть особенно внимательными. Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Мы вместе решили, что Октоберфест в этом году не состоится,

– заявил Содер.

Кроме этого немецкий политик добавил, что такое решение обусловлено тем, что в палатках, где традиционно продают пиво, происходит постоянное скопление людей, которые могут заразить друг друга. Известно, что очереди на покупку фирменного пива на Октоберфесте могут формироваться с самого утра до поздней ночи, а количество людей, которое посещает фестиваль, составляет более 6 миллионов человек.

"Это все факторы, которые ведут к усилению распространения вируса. Мы знаем, как это трудно. Здесь большое значение имеет и экономическая подоплека", – добавил Зёдер.

Известно, что немецкий фестиваль Октоберфест должен был состояться традиционно осенью – с 19 сентября по 4 октября 2020 года. Первые слухи об отмене события появились в газете Bild. К слову, все крупные фестивали и праздники в Германии до 31 августа также запрещены.

По состоянию на 21 апреля в Германии зафиксировано 147 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них – почти 5 тысяч умерли и 95 тысяч выздоровели. Германия входит в пятерку стран в мире с наибольшим показателем заболеваемости COVID-19. Всего в мире насчитывается около 2,5 миллиона официально зарегистрированных больных инфекционным заболеванием.