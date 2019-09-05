Как приготовить вкусные и пышные оладьи: простые и быстрые рецепты

Пышные оладьи – это идеальное блюдо для завтрака. Готовятся оладьи очень быстро, а ингредиенты точно найдутся на любой кухне. Какие секреты приготовления оладий есть, а также рецепты оладушков на кефире, молоке и с бананом – далее в материале.

Рецепты оладий содержат стандартный набор ингредиентов, и именно в этом, наверное, заключается вся сложность. Базовые ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пышные оладьи: мука, сахар, соль, сода, яйца, кефир любой жирности (или молоко), сливочное или подсолнечное масло.

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Так как многие игнорируют тот факт, что все продукты должны быть комнатной температуры. Поэтому перед приготовлением достаньте все из холодильника на 30-40 минут. Именно это позволит вашим оладьям быть очень нежными и рыхлыми.

Также муку перед приготовлением нужно просеять несколько раз, а тесто нужно замешивать вручную. Миксер может испортить структуру теста, оно должно быть, как густая сметана. Перед жаркой нужно оставить тесто в покое на 15-20 минут.

Рецепт оладий на кефире



Рецепт оладий на кефире

Ингредиенты:

- 1 л кефира;

- 2 яйца;

- 2 стакана муки;

- 2 ст. ложки сахара;

- 10 г ванильного сахара;

- 2 ст. ложки подсолнечного масла;

- 0,5 ч. ложки соды;

- щепотка соли.

Рецепт приготовления оладий на кефире:

1. Отделите желтки от белков. Желтки хорошо разотрите с сахаром, добавьте соль, ванильный сахар, кефир, муку с содой и тщательно вымешайте тесто. Добавьте в тесто 1 столовую ложку растительного масла.

2. Отдельно взбейте белки до густой пены и аккуратно введите их в тесто. Лучше это делать порциями и перемешивать очень медленно.

3. Разогрейте сковороду, смажьте тонким слоем сливочного или подсолнечного масла и выкладывайте оладьи столовой ложкой. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

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Рецепт банановых оладушок



Рецепт банановых оладий

Ингредиенты:

- банан – 3 шт.;

- кефир – 1 стакан;

- яйца – 2 шт.;

- мука – 0,5 стакана;

- сахар – 1 ч. л.;

- гашеная сода – 0,5 ч. л.;

- щепотка соли.

Рецепт приготовления банановых оладий:

1. Разомните бананы вилкой. Добавьте к ним яйца, затем кефир, гашеную соду, соль и муку. Замешайте тесто.

3. Жарьте оладьи на смазанной сковороде до золотистой корочки. Подавайте к столу со сметаной или вареньем.

Рецепт шоколадных оладий на молоке



Рецепт шоколадных оладушок на молоке

Ингредиенты:

- мука – 1 стакан;

- разрыхлитель – 1 ч. л.;

- какао – 2 ст. л.;

- яйца – 2 шт.;

- шоколад – 50 г;

- молоко – 200 мл;

- цедра апельсина;

- апельсиновый сок – 2 ст. л.;

- посдсолнечное масло или масло для жарки.

Рецепт приготовления шоколадных оладушок на молоке:

1. Просейте муку и смешайте с какао. Сделайте в муке небольшие углублении и влейте туда яйца, хорошо перемешайте.

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2. Молоко налейте в кастрюлю, добавьте кусочки шоколада и разогрейте до растворения шоколада. Вылейте молочно-шоколадную массу в муку и вымешайте до однородного состояния. Добавьте цедру одного лимона и сок и еще раз перемешайте.

3. Жарьте на смазанной сковородке до готовности. Подавайте с апельсиновым соусом, фруктами или сметаной.