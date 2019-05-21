Оле Цибульской вернули украденный автомобиль: эмоциональное видео

Украинской певице Оле Цибульской вернули украденный автомобиль. В сети звезда опубликовала эмоциональное видео, на котором не сдержала слезы.

Перед камерой артистка появилась во время поездки на сиденье пассажира. Оля Цибульская, не скрывая своих слез, рассказала, что после длительных поисков ей таки вернули машину. Артистка выглядела растерянной и шокированной, но не переставала благодарить всех, кто был рядом, а особенно – полицию, которой удалось найти машину.

Читайте также: Что делать водителям, у которых украли машину: советы от певицы Оли Цыбульской

"Люди, я рыдаю, но я плачу от счастья: нашли мою машину, я в шоке! Спасибо всем, кто помогал: полиции, моим родным, благодаря семьи и вашей поддержке я это пережила. Будьте внимательны, будьте осторожны. И видите, все кто вел себя плохо ... в конце концов справедливость все-таки наступила", – написала тронутая Оля Цибульская, намекнув на арест аферистов.

Что известно о похищении автомобиля Оли Цыбульской?

5 мая Оля Цибульская заявила, что у нее украли автомобиль – Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. Машину она припарковала возле парка Сырецкого, в Киеве, но когда вернулась – не нашла ее на стоянке.

"Я только что вернулась с гастролей. Мы решили с мужем и сыном отдохнуть в парке. Припарковали автомобиль рядом на 2 часа. После развлечений вернулись и увидели, что автомобиля нет. Конечно, как только я выставила этот пост в Instagram, несколько раз звонили аферисты, мол, нашли автомобиль. Но это не более, чем афера", – прокомментировала кражу Оля Цибульская.

Впоследствии певица призналась, что с момента похищения автомобиля на ее номер поступило несколько звонков от аферистов. Неизвестные требовали у Оли Цыбульской "огромную сумму денег и угрожали, что уничтожат машину, которая якобы находится в них". При этом звонки осуществлялись с номеров команды артистки.

Самое страшное, что аферисты каким-то образом звонят с личных номеров моей команды. Я поднимаю трубку, потому что вижу, что звонит концертный директор или менеджер, а в результате слышу очередные угрозы и грубые ультиматумы,

– добавила Оля Цибульская.