Оле Цибульской вернули украденный автомобиль: эмоциональное видео

148 Читати новину українською
Оля Цибульская рассказала о возвращении автомобиля
Оля Цибульская рассказала о возвращении автомобиля / Instagram / @cybulskaya

Украинской певице Оле Цибульской вернули украденный автомобиль. В сети звезда опубликовала эмоциональное видео, на котором не сдержала слезы.

Перед камерой артистка появилась во время поездки на сиденье пассажира. Оля Цибульская, не скрывая своих слез, рассказала, что после длительных поисков ей таки вернули машину. Артистка выглядела растерянной и шокированной, но не переставала благодарить всех, кто был рядом, а особенно – полицию, которой удалось найти машину.

Читайте также: Что делать водителям, у которых украли машину: советы от певицы Оли Цыбульской

"Люди, я рыдаю, но я плачу от счастья: нашли мою машину, я в шоке! Спасибо всем, кто помогал: полиции, моим родным, благодаря семьи и вашей поддержке я это пережила. Будьте внимательны, будьте осторожны. И видите, все кто вел себя плохо ... в конце концов справедливость все-таки наступила", – написала тронутая Оля Цибульская, намекнув на арест аферистов.

Что известно о похищении автомобиля Оли Цыбульской?

5 мая Оля Цибульская заявила, что у нее украли автомобиль – Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. Машину она припарковала возле парка Сырецкого, в Киеве, но когда вернулась – не нашла ее на стоянке.

"Я только что вернулась с гастролей. Мы решили с мужем и сыном отдохнуть в парке. Припарковали автомобиль рядом на 2 часа. После развлечений вернулись и увидели, что автомобиля нет. Конечно, как только я выставила этот пост в Instagram, несколько раз звонили аферисты, мол, нашли автомобиль. Но это не более, чем афера", – прокомментировала кражу Оля Цибульская.

Впоследствии певица призналась, что с момента похищения автомобиля на ее номер поступило несколько звонков от аферистов. Неизвестные требовали у Оли Цыбульской "огромную сумму денег и угрожали, что уничтожат машину, которая якобы находится в них". При этом звонки осуществлялись с номеров команды артистки.

Самое страшное, что аферисты каким-то образом звонят с личных номеров моей команды. Я поднимаю трубку, потому что вижу, что звонит концертный директор или менеджер, а в результате слышу очередные угрозы и грубые ультиматумы,
– добавила Оля Цибульская.

 

blog_ava
Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины
сегодня
105472
Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Новости Киева Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона
сегодня 11:00 "Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона
Юлія Ліпенцева 97
Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов
19 мая 19:32 Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов
2684
Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
19 мая 10:02 Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
Марта Вересюк 803
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
19 мая 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
7847
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 511
Новости
Больше новостей
Залиште відгук