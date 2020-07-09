Криминальная драма "Носорог" режиссера Олега Сенцова таки выйдет на большой экран! Уже осенью 2020 года планируется начало съемочного процесса, а лента, по предварительным данным, может выйти на экран в 2021 году.

Решение о финансировании проекта принял Совет по государственной поддержке кинематографии. По официальным данным, Госкино выделит на экранизацию драмы "Носорог" 25 миллионов гривен. Кроме этого, фильм Олега Сенцова уже получил поддержку от немецкого кинофонда Medienboard Berlin-Brandenburg и Польского киноинститута, поэтому ленту создадут в сотрудничестве трех стран.

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Известно, что подготовка к съемкам "Носорога" началась еще в 2013 году, однако в следствие незаконного ареста и заключения Олега Сенцова проект поставили на паузу. Теперь, когда политзаключенный вышел на свободу и занялся своей карьерой, работу над фильмом возобновили. Ожидается, что съемки начнутся уже осенью 2020 года.

"Ни у кого из экспертов не возникло сомнений относительно поддержки этого долгожданного проекта, единственное, что нужно было – найти правильное юридическое решение. И так как этот фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии, то такое решение было сегодня найдено. Я очень рад, что смогу наконец начать снимать кино, а также благодарен членам Совета, министру культуры и нашему Госкино за совместную поддержку "Носорога", – прокомментировал Олег Сенцов.

Что известно о сюжете фильма "Носорог"

В центре сюжета ленты – история молодого бандита, который уже давно отошел от криминальных дел. Он вспоминает периоды своей жизни и этапы крупнейших падений, в частности, когда он потерял себя и свою семью. Главный герой понимает, что все изменения не случайны и случаются не "почему-то, а для чего-то". Бывшему преступнику нужно будет определиться, на что он теперь способен.

Бюджет ленты сейчас составляет 1,65 миллиона евро. Когда-то фильм Олега Сенцова "Носорог" требовал в 6 раз меньшую сумму для создания. Это режиссер объяснил инфляцией и впоследствии может предоставить письменное объяснение по увеличению расходов.