Олег Скрипка перепел на английском легендарную песню "Два кольори": необычная запись

20 мая, в День вышиванки, легендарный певец Олег Скрипка презентовал новую версию культовой украинской песни "Два кольори". Артист спел ее на английском языке.

Олег Скрипка специально представил англоязычные "Два кольори" в День вышиванки, который уже стал международным праздником. В этом году его отмечали 20 мая. И "Два кольори" прозвучали по радио в США, Великобритании и Австралии, где есть крупные украинские диаспоры.

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Солист группы "Вопли Видоплясова" на своей странице в фейсбук поздравил всех с Днем вышиванки.

Дорогие, поздравляю вас с Днем вышиванки! Этот славный день массово празднуют не только в Украине, но и везде. Наш прекрасный праздник объединяет по всему миру украинцев и всех тех, кто сердцем чувствует красоту, тепло традиции и любовь. Надевайте праздничные наряды и любуйтесь красотой мира!

– написал он.

Олег Скрипка "Два кольори": слушайте песню

История песни "Два кольори"

Песня "Два кольори" была написана в далеком 1964-м (кстати, именно в этом году родился и Скрипка). Автор слов – известный поэт Дмитрий Павлычко, музыка – Александра Билаша. "Два кольори" входили в репертуар таких известных певцов как Анатолий Мокренко, Дмитрий Гнатюк, Василий Зинкевич, Виктор Шпортько и погибший в АТО Василий Слипак. Пела ее и несравненная Квитка Цисык. Песня была переведена на французский язык. А теперь имеет и англоязычную версию.

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Какие планы у Скрипки?



Олег Скрипка устроит вечерницы

23 мая Олег Скрипка устраивает Онлайн Vechornytsi / "Антивірусне ворожіння". В проекте примут участие украинские певицы Христина Соловий, Екатерина Павленко (Gо-A) и Марина Круть (Kruть).

Такая музыкальная вечеринка уже проходила 9 мая и называлась тогда "Маевки – Гаивки". Гостями у Скрипки были Фома (группа "Мандры"), Сергей Танчинец ("Беz Обмежень"), Иван Леньо (KOZAK SYSTEM) и Тарас Компаниченко ("Хорея Козацька"). Vechornytsi были благотворительными – участники собирали средства для людей старшего возраста через Благотворительный фонд "Жизнелюб".