Легендарный украинский певец Олег Скрипка сравнил проведение онлайн-концертов на карантине с резиновыми женщинами вместо жен. Артист отметил, что скучает по личным встречам со своими поклонниками.

Олег Скрипка дал комментарий телеведущей Соломии Витвицкой, которая опубликовала его на своем телеграмм-канале "Особливе з Соломією". Он откровенно признался, что на карантине больше всего скучает по концертам.

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Соломия встретилась с Олегом на одной из улиц Киева. Он является владельцем и водителем электромотоцикла и во время разговора с телеведущей как раз сидел на нем. Исполнитель заботится о собственной безопасности, поэтому не отправляется в путь без защитного шлема.

Витвицкая отметила, что многие артисты во время карантина проводят выступления в онлайн-режиме. На это Скрипка ответил, что в изоляции больше всего скучает по концертам, а сравнить живую энергию от слушателей и виртуальную – невозможно.

Онлайн-концерт для музыканта – это то же, что для женатого мужчины резиновая женщина,

– сказал Олег.

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Отметим, по состоянию на 15 июня в Украине зафиксировали 31 810 случаев заражения коронавирусом. От пандемии COVID-19 умер 901 человек. Удалось выздороветь 14 253 пациентам.