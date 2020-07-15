Представители "1+1" усиленно готовятся к новому сезону развлекательного шоу "Танцы со звездами". Уже осенью знаменитости будут покорять паркет проекта, а сейчас организаторы назвали первого участника шоу. Им стал певец Олег Винник.

Об этом сообщается на инстаграм-странице "Танцев со звездами". По традиции, знаменитости примут участие в #танціззіркамиchallenge и будут передавать эстафету друг другу. Таким образом рассекретят всех 14 участников проекта. А первым героем развлекательного шоу стал певец Олег Винник.

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"Самое красивое и сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танцы со звездами" – прекрасная платформа для этого", – отметил Олег Винник.

Ролик артист записал на стадионе, заверив, что он точно появится в новом сезоне "Танцев". Эстафету Олег Винник передал дизайнеру, актрисе и бывшей вокалистке группы "ВИА Гра" Надежды Мейхер.

Известно, что оценивать выступления звездных участников шоу будут Екатерина Повар, Влад Яма и Григорий Чапкис. А вот имя четвертого судьи "Танцев со звездами 2020" пока не рассекречивают.

Кроме этого, в сети уже предполагают, какие представители отечественного шоу-бизнеса могут попасть на паркет среди фаворитов в сети – Настя Каменских и Слава Каминская. Однако эта информация пока остается без подтверждения. Из-за пандемии, вероятно, съемки будут проходить без зрителей в зале, или же людей рассадят за столики, сохраняя дистанцию в 1,5 метра.